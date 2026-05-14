Cómo usar los aretes a partir de los 50 años para lucir más joven y hermosa
Aunque suene increíble, los accesorios tienen el poder de transformar la imagen y lo mejor es saber cómo usar aretes a partir de cierta edad para verte fenomenal.
Los detalles de un look hacen toda la diferencia, especialmente a partir de los 50 años, cuando la mayoría de mujeres busca pulir su apariencia sin perder la elegancia ni un momento. Y para conseguirlo, hay que conocer los secretos de cómo usar aretes que sirvan como complemento y suavicen las facciones sutilmente.
¿Qué aretes le quedan a las mujeres de más de 50 años? Aprende cómo usarlos para rejuvenecerte
- Elige la silueta adecuada para tu tipo de rostro. Un aspecto que muchas ignoran, es que el tipo de rostro sí influye directamente en cómo se ven los aretes. Así que lo mejor es apostar por modelos que favorezcan al usarlos. De acuerdo con Precious Pulse Jewerly, a las caras redondas les van bien piezas largas o tipo aro; y a las cuadradas los diseños delicados.
- Confía en diseños discretos pero elegantes. Que un accesorio sea minimalista no significa que deba verse aburrido ni mucho menos. Recurre a diseños de aretes en tonos plata o dorado; con perlas o pequeñas piedras brillantes que combinen con todos tus atuendos.
- Aprende cómo usar aretes según tu peinado. Otro factor que suele pasar inadvertido al momento de elegir los accesorios del día, es el tipo de peinado que se llevará. Y esto importa porque la cabellera influye en qué tanto lucen los aretes y cómo es mejor usar estas piezas a partir de los 50 años. Por ejemplo, cuando el pelo va recogido, quedan muy bien diseños largos y con movimiento; y para cuando va suelto, los pendientes cortos son la mejor opción.
- Evita los diseños pesados. A pesar de que las arracadas chunky se ven preciosas en las vitrinas y revistas, lo cierto es que no quedan tan bien en la "vida real" e incluso llegan a crear un efecto poco favorecedor en la imagen. Esto porque los aretes pesados jalan el lóbulo y hacer que la piel parezca "estirada", explica Lineargent. Sin mencionar que se vuelven incómodos con el paso de las horas y hasta pueden llegar a lastimar la oreja.