¿Delineado disparejo? 3 trucos infalibles para que ambos ojos queden iguales

El maquillaje ofrece la posibilidad de llevar un look a otro nivel. Las técnicas, productos y nuevas tendencias invitan a experimentar cómo resaltar ciertas facciones del rostro y lograr determinados efectos en la mirada.

Noticias Ciudad Juárez del 8 de mayo 2026

El delineado de ojos forma parte de esta herramienta de belleza por lo que también existen variantes que se amoldan a la personalidad de cada persona. Sin embargo, en todos los casos debe existir cierta simetría con el fin de no lograr efectos no deseados en nuestra imagen.

¿Qué aporta el delineado?

Dentro del maquillaje, el delineado de ojos cumple una de las funciones más versátiles ya que permite modificar visualmente la forma y el tamaño de la mirada. Al aplicar el delineado sobre la línea de las pestañas, se crea una ilusión de mayor densidad y volumen velloso, lo que enmarca el ojo y le otorga una mayor profundidad.

El delineado permite proyectar desde una imagen de elegancia clásica y profesionalismo hasta una estética más audaz, dramática o vanguardista, adaptándose a la personalidad de cada individuo. Esto quiere decir que se trata de una herramienta de maquillaje que aporta un fuerte componente expresivo y comunicativo.

¿Cómo corregir el delineado disparejo?

Más allá de lo que el delineado de ojos puede aportarle a nuestro look, lograr la simetría perfecta entre ambos ojos es el "jefe final" del maquillaje. Para conseguirlo, existen tres trucos que se pueden emplear para hackear nuestro pulso y así asegurar que ambos ojos queden como gemelos o, al menos, parecidos:

El truco del "punto de guía": En lugar de trazar la línea de un solo tirón, marca un pequeño punto en la esquina externa de cada ojo antes de empezar.



Cómo hacerlo: Con los ojos abiertos y mirando de frente al espejo, coloca un punto donde quieres que termine la "colita" (wing).

Por qué funciona: Esto te permite ajustar la altura y el ángulo antes de comprometerte con el trazo largo. Si ves que uno quedó más alto, lo borras con un cotonete y listo.

La técnica de la cinta adhesiva (micropore): Es el método más famoso por una razón: crea un límite físico que el delineador no puede cruzar.



Cómo hacerlo: Toma un trozo pequeño de cinta (pásalo por el dorso de tu mano primero para quitarle un poco de pegamento y no lastimar la piel del ojo) y colócalo siguiendo la línea de tus pestañas inferiores hacia la sien.

El secreto: Asegúrate de que el ángulo de la cinta sea el mismo en ambos lados antes de pintar. Una vez seco, retira la cinta y tendrás un corte limpio y profesional.

El orden de los factores sí altera el producto: Muchos cometemos el error de terminar un ojo por completo y luego intentar copiarlo en el otro.

