Cómo maquillar las cejas pelo a pelo estilo microblanding y que se vea natural

Maquillar las cejas puede ser un proceso sencillo si lo practicas muchas veces. Sin embargo, hay trucos para que se vean más profesionales estilo microblading, donde puedes pintarlas pelo a pelo para lograr un acabado más natural y con la forma que tú quieras. Esto te ayudará, sobre todo, si todavía no sabes si tatuarte las cejas es buena idea, ya que primero puedes intentar este paso a paso.

El paso a paso para maquillarte las cejas pelo a peloExpertos en belleza recomiendan hacer maquillaje estilo microblading antes de decidirte por un tatuaje de cejas, ya que así puedes elegir un diseño que vaya con tu personalidad. Para lograr este efecto natural, sigue estos pasos:

Necesitarás un lápiz para cejas con 3 o 4 puntas, especial para maquillar pelo a pelo.

Usa un lápiz de 3 o 4 puntas para maquillar las cejas.|(ESPECIAL/TikTok)

Puedes hacer los trazos encima de tus cejas , aunque lo recomendable es usar un gel para que el producto se adhiera mejor y los vellos naturales no se muevan.

, aunque lo recomendable es usar un gel para que el producto se adhiera mejor y los vellos naturales no se muevan. Comienza maquillando desde la mitad de la ceja hacia atrás para lograr un efecto más natural.

Un tip extra de la creadora de contenido de belleza MakeUp Mabel es limpiar la zona de la piel antes de maquillar para que el tinte no se caiga rápido y pueda durar varios días.

¿Qué tono de maquillaje usar para la ceja?

Si quieres lograr un efecto de ceja pelo a pelo tipo microblading con maquillaje, expertos de Elle recomiendan usar un tono o dos más claros que el cabello, específicamente tomando como referencia el color del vello y no la raíz. De esta manera el resultado lucirá sutil, natural y definido.

Por ejemplo, si tienes cabello rubio, puedes usar tonos light blonde, cenizos o café claro. Si tu cabello es castaño, lo ideal será un marrón suave o chocolate. Mientras que para el cabello negro, lo mejor es elegir tonos grafito o cenizo oscuro.