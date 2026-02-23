La manera correcta de usar el rímel transparente para crecer las pestañas con efecto duradero

Al igual que ocurre con las cejas, las pestañas son una zona muy importante del rostro porque ayudan a enmarcar las facciones. Y entre los productos que prometen aumentar su volumen y longitud, está el rímel transparente, que cuando se aplica de la forma correcta, consigue miradas muy llamativas de efecto natural y que duran horas intactas.

La técnica más común es poniendo gel para las pestañas antes de la máscara de color, ya que según el sitio especializado en belleza Byrdie, se crea una especie de base para una fijación espectacular. Solo tienes que poner dos capas de gel con acabado transparente desde la raíz hasta la punta e ir separando con cada pasada; deja secar en su totalidad y pon el rímel de tu preferencia.

Poner rímel transparente antes del de colores hace que las pestañas se vean largas y definidas|Canva

Una ventaja de este tipo de productos es que también pueden utilizarse para las cejas, especialmente ahora que el estilo orgánico y muy poblado es una de las tendencias de makeup que veremos muy fuertes en todo 2026. Solo procura que no tenga ingredientes que pigmenten la piel y generen alguna mancha en estas zonas tan sensibles.

¿Los sueros para pestañas son seguros de usar?

Para que el efecto de pestañas larguísimas sea permanente, hay quienes recurren a los sérums especiales de crecimiento, que usualmente se venden en tiendas de maquillaje y farmacias. Sin embargo, una duda persistente en torno a este producto, es si realmente son eficaces y si su uso representa algún riesgo.

De acuerdo con información de Radiance Medical Aesthetic and Wellnes, los sueros para alargar las pestañas son seguros cuando están avalados por laboratorios especializados y hechos como medicamentos. El ingrediente que es conocido por lo bien que funciona, es la prostaglandina y sus derivados, que son hormonas que incentivan el crecimiento capilar.

Los sérums para pestañas son eficaces para tener una mirada de impacto|Canva

Aun así, lo mejor es recurrir siempre a un especialista antes de probar este tipo de fórmulas, para así descartar cualquier amenaza de alergia o efectos secundarios. Mientras tanto, la técnica de maquillaje con rímel transparente puede ser un excelente aliado para lucir una mirada hermosa y hacer que todo tu makeup sea favorecedor.