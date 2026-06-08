¿Cómo hacer cebollas encurtidas? La receta de la Chef Isabel Carvajal para una guarnición al estilo MasterChef 24/7
En una nueva clase con la “Maestra del fuego”, los cocineros de MasterChef 24/7 aprendieron a preparar cebolla encurtidas con un toque delicioso.
Los cocineros de MasterChef 24/7 recibieron una advertencia clara por parte de los jueces: sus platillos tienen que subir de nivel y no pueden dejar de lado la acidez en cada bocado. Es por esto que la Chef Isabel Carvajal se tomó el tiempo de organizar una clase de "encurtidos" y les mostró cuál es la forma correcta de preparar unas cebollas para servir como guarnición y darle potencia a los sabores.
Receta de cebollas encurtidas: la rica preparación de la Chef Isabel Carvajal de MasterChef 24/7
Ingredientes:
- 2 cebollas moradas grandes
- 250 mililitros de vinagre blanco
- 250 mililitros agua tibia
- 1 cucharada de sal
- 2 cucharaditas de azúcar
- 1 cucharadita de orégano seco
- 2 hojas de Laurel
Procedimiento:
- Cortar la cebolla en rodajas finas
- En un bowl, poner el agua tibia y agregar de a poco el vinagre blanco
- Incorporar la cebolla y condimentar con sal y orégano
- Agregar las hojas de laurel para que vayan desprendiendo su sabor
- Poner el azúcar y comprobar sabores
- Poner en un recipiente seco y con tapa
- Dejar reposar; se puede consumir desde que pasan 15 minutos, pero conforme más tiempo pase, mayor será la concentración de sabores
- Guardar en el refrigerador (al tener vinagre, no se echa a perder rápido) y puede durar hasta meses correctamente almacenado.
¿Con qué se pueden acompañar las cebollas encurtidas estilo MasterChef 24/7?
Tal como la Chef Isabel Carvajal explicó durante su lección especial en MasterChef 24/7, las cebollas encurtidas son una excelente guarnición para acompañar carnes y aportarle acidez a las preparaciones. Para darle el toque picosito que le fascina a tantas personas, se le puede agregar chiles serranos o cuaresmeños en rajas, incorporándolos a la preparación del mismo modo que la cebolla.
Y por si fuera poco, el proceso de encurtido es compatible con una infinidad de vegetales, como coliflor, zanahoria y papa. La clave está en cuidar que el sabor del vinagre blanco no termine opacando a los ingredientes y almacenarlo de la forma correcta, ya que esto garantiza que ni su aroma ni consistencia cambien con el paso de los días.