¿Cómo hacer cebollas encurtidas? La receta de la Chef Isabel Carvajal para una guarnición al estilo MasterChef 24/7

Los cocineros de MasterChef 24/7 recibieron una advertencia clara por parte de los jueces: sus platillos tienen que subir de nivel y no pueden dejar de lado la acidez en cada bocado. Es por esto que la Chef Isabel Carvajal se tomó el tiempo de organizar una clase de "encurtidos" y les mostró cuál es la forma correcta de preparar unas cebollas para servir como guarnición y darle potencia a los sabores.

Receta de cebollas encurtidas: la rica preparación de la Chef Isabel Carvajal de MasterChef 24/7

Ingredientes:



2 cebollas moradas grandes

250 mililitros de vinagre blanco

250 mililitros agua tibia

1 cucharada de sal

2 cucharaditas de azúcar

1 cucharadita de orégano seco

2 hojas de Laurel

Procedimiento:



Cortar la cebolla en rodajas finas

En un bowl, poner el agua tibia y agregar de a poco el vinagre blanco

Incorporar la cebolla y condimentar con sal y orégano

Agregar las hojas de laurel para que vayan desprendiendo su sabor

Poner el azúcar y comprobar sabores

Poner en un recipiente seco y con tapa

Dejar reposar; se puede consumir desde que pasan 15 minutos, pero conforme más tiempo pase, mayor será la concentración de sabores

Guardar en el refrigerador (al tener vinagre, no se echa a perder rápido) y puede durar hasta meses correctamente almacenado.

¿Con qué se pueden acompañar las cebollas encurtidas estilo MasterChef 24/7?

Tal como la Chef Isabel Carvajal explicó durante su lección especial en MasterChef 24/7, las cebollas encurtidas son una excelente guarnición para acompañar carnes y aportarle acidez a las preparaciones. Para darle el toque picosito que le fascina a tantas personas, se le puede agregar chiles serranos o cuaresmeños en rajas, incorporándolos a la preparación del mismo modo que la cebolla.

Y por si fuera poco, el proceso de encurtido es compatible con una infinidad de vegetales, como coliflor, zanahoria y papa. La clave está en cuidar que el sabor del vinagre blanco no termine opacando a los ingredientes y almacenarlo de la forma correcta, ya que esto garantiza que ni su aroma ni consistencia cambien con el paso de los días.