Cómo maquillar los ojos caídos y pequeños con efecto de larga duración ‘waterproof’ para que luzcan naturales: paso a paso

El maquillaje para ojos puede hacer milagros, y hasta podría ayudarte a disimular los ojos caídos y pequeños, pero además, hacer un efecto de larga duración estilo “waterproof” (aprueba de agua) sin dejar de lucir naturales. A continuación, te explicamos el paso a paso para logarlos de forma sencilla en casa, y así puedas ahorrar tiempo y dinero.

El paso a paso para maquillar ojos caídos y pequeños con efecto larga duración

Los ojos caídos y pequeños pueden hacer que la mirada luzca cansada o menos expresiva. Sin embargo, con las técnicas adecuadas de maquillaje es posible crear un efecto visual que aporte amplitud, elevación y frescura sin perder naturalidad. Si además utilizas productos waterproof, el resultado puede mantenerse intacto durante horas incluso en días calurosos o húmedos.

Lo mejor de esta técnica es que ayuda a abrir visualmente los ojos y a levantar el párpado de forma sutil. De acuerdo con Glamour, la clave está en dirigir las sombras y los trazos hacia arriba para contrarrestar el efecto de caída y crear una mirada más despierta y equilibrada.

El primer paso consiste e n preparar los párpados con un primer o prebase para ojos de larga duración . Este producto ayuda a fijar mejor las sombras, evita que se acumulen en los pliegues y mejora la resistencia del maquillaje durante todo el día.

. Este producto ayuda a fijar mejor las sombras, evita que se acumulen en los pliegues y mejora la resistencia del maquillaje durante todo el día. Después, aplica una sombra mate en un tono beige o café claro sobre todo el párpado. Esto unifica el color de la piel y crea una base natural que facilitará la aplicación del resto de los productos.

Prepara los ojos con un buen maquillaje para disimular los ojos caídos.|(ESPECIAL/CANVA)

Ahora utiliza una sombra café medio o taupe para definir la cuenca. Según los expertos de L'Oréal Paris , el secreto para favorecer los ojos caídos es difuminar el color ligeramente por encima del pliegue natural y dirigirlo hacia la sien. Este movimiento crea un efecto lifting inmediato y hace que los ojos parezcan más grandes.

, el secreto para favorecer los ojos caídos es difuminar el color ligeramente por encima del pliegue natural y dirigirlo hacia la sien. Este movimiento crea un efecto lifting inmediato y hace que los ojos parezcan más grandes. El siguiente paso es iluminar estratégicamente el párpado móvil. Aplica una sombra clara o satinada únicamente en el centro del ojo para aportar dimensión y reflejar la luz. También puedes añadir un pequeño toque en el lagrimal para ampliar visualmente la mirada.

Cuando las sombras estén listas, realiza un delineado fino waterproof pegado a la línea superior de las pestañas. Mantén el grosor al mínimo y eleva ligeramente el rabillo siguiendo la dirección natural de la ceja. Este detalle ayuda a levantar los ojos sin endurecer las facciones.

Después, riza las pestañas y aplica una máscara waterproof de larga duración. Concéntrala principalmente en las pestañas externas para reforzar el efecto de elevación. Este paso puede transformar por completo la apariencia de los ojos y aportar mayor amplitud visual .

. Finalmente, define las cejas con movimientos suaves y naturales. Un arco bien peinado y ligeramente elevado ayuda a enmarcar la mirada y potencia el efecto rejuvenecedor del maquillaje.

Un truco que se ha vuelto viral en TikTok, compartido por la creadora Rocío AGGV, consiste en concentrar el efecto lifting en la parte externa del ojo y evitar bajar los trazos hacia el extremo inferior. Este sencillo ajuste ayuda a que la mirada luzca más abierta y natural, especialmente en ojos pequeños y con párpado caído.

Errores que debes evitar si tienes ojos caídos y pequeños

Uno de los errores más comunes es utilizar delineados gruesos o demasiado oscuros. Este tipo de trazos pueden reducir visualmente el tamaño de los ojos y acentuar la sensación de pesadez en el párpado.

También conviene evitar aplicar sombras oscuras en todo el párpado móvil o delinear completamente la línea inferior de las pestañas. En lugar de ello, es mejor concentrar los tonos profundos en la esquina externa y difuminarlos hacia arriba para conservar el efecto de amplitud.

Con estos sencillos pasos podrás conseguir una mirada más abierta, fresca y favorecedora. Además, al utilizar productos waterproof, tu maquillaje se mantendrá intacto durante horas mientras conserva un acabado natural y elegante, recomienda Maybelline.