Cómo hacer el Foxy Eye en párpados caídos y piel madura para conseguir un efecto lifting inmediato

Conseguir una mirada más despierta no depende de hacer un delineado perfecto, sino de aplicar técnicas que favorezcan la forma natural de los ojos. Cuando los párpados son caídos o la piel ha perdido firmeza, pequeños cambios en la forma de maquillar pueden crear un efecto visual que eleva la mirada sin necesidad de procedimientos estéticos. De acuerdo con Maybelline, la clave está en alargar el ojo hacia el exterior, difuminar correctamente las sombras y elegir productos que no marquen las líneas de expresión.

Pasos para hacer un delineado Foxy Eye con efecto lifting inmediato

1. Prepara la piel antes de maquillarte

El primer paso es cuidar la zona de los ojos para que el maquillaje luzca uniforme y dure por más tiempo.



Aplica un contorno de ojos hidratante o reafirmante y espera a que se absorba por completo.

Después, utiliza un primer específico para párpados o para el contorno de ojos.

Esto ayudará a que las sombras se deslicen mejor y evitará que el maquillaje se acumule en las líneas de expresión.

2. Haz un delineado que alargue la mirada.

En lugar de un delineado grueso, apuesta por un trazo fino que siga la dirección natural del ojo.



Usa una sombra mate oscura o un lápiz de ojos cremoso con un pincel angular.

Mantén los ojos abiertos mientras dibujas el rabillo para comprobar que la forma favorece tu mirada.

Lleva el trazo hacia la sien y, si el párpado tiene un pliegue marcado, continúa la línea por fuera de ese doblez para que el delineado se vea uniforme.

Cómo hacer el ‘Foxy Eye’ en párpados caídos y piel madura para un efecto lifting inmediato|Canva

3. Difumina las sombras en dirección ascendente.

La forma en que aplicas las sombras influye mucho en el resultado final.



Coloca un tono marrón topo o terracota en la cuenca.

Difumina siempre hacia arriba y hacia la cola de la ceja con movimientos suaves.

Después, ilumina el lagrimal y el arco de la ceja con un tono vainilla mate o ligeramente satinado para aportar luz sin resaltar la textura de la piel.

4. Define las cejas y las pestañas.

El último paso consiste en dar estructura a la mirada.



Cepilla las cejas hacia arriba y ligeramente hacia afuera.

Rellena con suavidad el extremo exterior para mantener una forma más elevada.

Riza las pestañas y aplica una máscara resistente al agua.

Concéntrate en las pestañas del tercio exterior para potenciar el efecto alargado del maquillaje.

Cómo hacer el ‘Foxy Eye’ en párpados caídos y piel madura para un efecto lifting inmediato|Canva

El secreto del Foxy Eye está en la dirección del maquillaje

Más que utilizar muchos productos, este estilo funciona porque dirige cada trazo hacia arriba y hacia el exterior. Preparar bien la piel, hacer un delineado adaptado a la forma del párpado, difuminar correctamente las sombras y definir las cejas y las pestañas son los pasos esenciales para conseguir una mirada más abierta y con efecto lifting.