Cómo maquillar los ojos marrones pequeños: paso a paso para hacerlos lucir

Los tonos pueden ir desde oscuros a claros, y los acabados pueden ser mate o glow, todo depende del estilo y gusto de quienes tienen los ojos marrones. De acuerdo con Maybelline, existe una manera muy sencilla de sacarle el mejor partido a tus ojos pequeños. Aquí te contamos cómo maquillarlos para resaltarlos mejor.

PASO A PASO

Definir cejas

Tal vez no lo notes, pero unas cejas bien cuidadas pueden hacer que tus ojos se vean más grandes. ¿Cómo lograrlo? Dándoles forma y rellenando los espacios vacíos. Al depilarlas, quita solo los pelitos que sobresalen de su forma natural. Para rellenarlas, usa un lápiz del mismo tono que tu vello y aplícalo solo en las zonas con huequitos, sin marcar demasiado el contorno para que se vean naturales.



Corrector

Cubrir las partes oscuras de los párpados es clave cuando maquillas ojos pequeños. Aplícalo con ligeros toques y siempre después de la base para lograr un acabado mucho más natural y uniforme.



Sombras

Las sombras en tonos claros y con brillo son perfectas para darle luz a tus ojos y hacer que la mirada se vea más abierta. Si además las combinas con un contorno más oscuro, tipo smokey eye, el resultado será todavía más favorecedor.



Delineador

Claro que puedes usar delineador si tienes ojos pequeños. La clave está en aplicarlo desde la mitad del ojo hacia la esquina externa. Con este truco, lograrás que tu mirada se vea más amplia y tus ojos parezcan más grandes.

Rímel

La cereza del pastel es usar máscara de pestañas para que tengas una mirada con más volumen y los ojos visiblemente más grandes.

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