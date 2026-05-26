Qué significa regalar 1, 3, 5, 6 o 12 gerberas: guía completa

Las gerberas son una de las flores favoritas de las mujeres, por lo que son un buen regalo para un cumpleaños, logro o solo para consentirlas. Pero lo que muy pocos conocen es el significado de la cantidad que se regalan, pues no es lo mismo regalar 1 o 6 a un ramo con 12 flores. Por ello traemos para ti esta guía completa para entender mejor. Conoce estas 4 plantas para poner en la entrada de la casa y atraer riqueza.

A las gerberas también se les conoce como margaritas africanas, debido a que Sudáfrica es su lugar de origen. Este tipo de flores simboliza alegría, vitalidad, optimismo y pureza, debido a su forma radiante y sus colores vibrantes. Estas son las 4 plantas de interior que sobreviven aunque olvides regarlas.

La cantidad de gerberas que regales tiene un significado diferente.|Pinterest

Existen varios colores de gerberas, como lo son blancas, amarillas, rosas y rojas, pero también se pueden regalar ramos combinando cada uno de estos tonos que irradian durante 10 días, siempre y cuando se coloquen en un jarrón con agua limpia, la cual se debe cambiar cada 48 horas. Además, las flores se deben mantener alejadas de la luz natural y de fuentes de calor.

El significado de regalar 1, 3, 5, 6 y 12 gerberas

En la película japonesa Pinceladas de amor se explica el significado romántico de regalarle gerberas a una mujer, por lo que muchas florerías lo han adoptado para promocionar estas flores en sus negocios y cuentas de redes sociales.

