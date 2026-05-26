Qué significa regalar 1, 3, 5, 6 o 12 gerberas: guía completa
Esta especie de flores es la favorita de las mujeres, pero lo que pocos conocen es el significado de la cantidad que se regalan
Las gerberas son una de las flores favoritas de las mujeres, por lo que son un buen regalo para un cumpleaños, logro o solo para consentirlas. Pero lo que muy pocos conocen es el significado de la cantidad que se regalan, pues no es lo mismo regalar 1 o 6 a un ramo con 12 flores. Por ello traemos para ti esta guía completa para entender mejor. Conoce estas 4 plantas para poner en la entrada de la casa y atraer riqueza.
A las gerberas también se les conoce como margaritas africanas, debido a que Sudáfrica es su lugar de origen. Este tipo de flores simboliza alegría, vitalidad, optimismo y pureza, debido a su forma radiante y sus colores vibrantes. Estas son las 4 plantas de interior que sobreviven aunque olvides regarlas.
Existen varios colores de gerberas, como lo son blancas, amarillas, rosas y rojas, pero también se pueden regalar ramos combinando cada uno de estos tonos que irradian durante 10 días, siempre y cuando se coloquen en un jarrón con agua limpia, la cual se debe cambiar cada 48 horas. Además, las flores se deben mantener alejadas de la luz natural y de fuentes de calor.
El significado de regalar 1, 3, 5, 6 y 12 gerberas
En la película japonesa Pinceladas de amor se explica el significado romántico de regalarle gerberas a una mujer, por lo que muchas florerías lo han adoptado para promocionar estas flores en sus negocios y cuentas de redes sociales.
- 1 gerbera: Simboliza el amor a primera vista o alguien especial en tu vida.
- 3 gerberas: Alegría, cariño y el deseo de fortalecer una conexión emocional. Asimismo, decirle a esa persona: "Yo te amo”.
- 5 gerberas: Dar buenos deseos y demostrar el afecto que se tiene hacia las personas que as recibe.
- 6 gerberas: La cantidad exacta para decirle a esa persona especial: “Estoy enamorado de ti”.
- 12 gerberas: Simbolizan el deseo de permanecer junto a alguien por el resto de la vida.