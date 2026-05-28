Cómo maquillar la nuca para que no se vea negra

Tener la nuca negra no siempre es sinónimo de falta de higiene, sino que puedes estar relacionado con un problema de salud. Sin embargo, mientras descubres el motivo pues te mostramos como maquillar esta zona.

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Para maquillar la nuca y unificar el tono con el resto de tu cuerpo, debes usar un corrector de color (neutralizador), seguido de una base de alta cobertura resistente al agua y polvos traslúcidos para sellar el producto y evitar que manche tu ropa.

¿Cuál es la manera de maquillar la nuca?

Antes de aplicar maquillaje, es fundamental tratar la zona adecuadamente para que el resultado sea natural y duradero. El paso a paso para maquillar la nuca es:

Limpieza profunda: Pasa un disco de algodón con agua micelar para eliminar sudor y grasa.

Hidratación ligera: Aplica una crema hidratante de rápida absorción. Espera 5 minutos a que se absorba por completo.

Corrección de color: Si la zona es muy oscura o grisácea, aplica un corrector naranja o salmón a toques. Esto cancela los tonos oscuros.

Base o corrector: Aplica una base de maquillaje líquida o en barra que sea del mismo tono que tus hombros y espalda. Usa una esponja húmeda a toques para difuminar los bordes hacia el cabello y la espalda.

maquillaje

Sellado obligatorio: Aplica una capa generosa de polvo traslúcido suelto con una borla o brocha. Déjalo actuar 2 minutos y retira el exceso.

Fijador de maquillaje: Rocía un spray fijador de larga duración para blindar el maquillaje contra el roce de la ropa y el sudor.

Productos clave recomendados

Bases corporales: Fórmulas diseñadas para el cuerpo (como las de piernas o tatuajes) porque no se transfieren fácilmente.

Correctores cremosos: Ofrecen mayor pigmentación para cubrir manchas severas.

Polvos fijadores: Evitan que el producto se mueva o manche los cuellos de las camisas.

Consejos importantes de aplicación

Evita capas gruesas: Es mejor construir la cobertura poco a poco para que no se agriete con el movimiento del cuello.

Cuidado con la ropa: Maquíllate antes de vestirte o protege tu prenda con papel toalla mientras aplicas los productos.

Remoción total: Al final del día, limpia la zona con un desmaquillante en aceite para evitar que los poros se tapen.

Presta mucha atención

El oscurecimiento de la nuca (médicamente conocido como Acantosis Nigricans) suele ser una señal física de resistencia a la insulina o cambios hormonales, y no por falta de higiene. Mientras usas el maquillaje como una solución temporal, es muy recomendable que consultes con un médico para revisar tus niveles de glucosa, ya que tratar la causa raíz aclarará la piel de forma permanente.