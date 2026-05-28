Cómo hacer el maquillaje de Rumi de las KPop Demon Hunters

No hay duda de que las Kpop Demon Hunters han causado una revolución en la moda, es por eso que en esta ocasión te mostramos cómo puedes recrear el maquillaje de "Rumi", uno de los personajes de la película y favorito de muchas niñas y niños.

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Paso a paso para hacer el maquillaje de Rumi de las Kpop Demon Hunters

Crear el maquillaje de Rumi puede ser muy fácil, solo tienes que ser muy precisa en las sombras, ya que son el toque perfecto para darle el efecto al "personaje".

1. Prepara tu piel como siempre, con una buena rutina de hidratación y la base de tu preferencia.

2. Ahora, enfócate en las sombras de los ojos, si quieres que esta dure mucho, puedes usar un primer y después corrector un poco más claro que el tono de tu base.

3. Para la base de la sombra utiliza una color blanca y difumínala desde el lagrimal, hasta la mitad del ojo. También selecciona una base rosa la cual irá desde la mitad del ojo hacia afuera, asegúrate de que estén bien difuminadas.

4. Para el toque de brillo, selecciona una sombra café o dorada con destellos de glitter y aplícala con la yema de los dedos en medio del párpado.

5. El siguiente paso es importante: Realiza un delineado grueso y alarga el ojo con un efecto cat eye, eso hará que tu mirada se convierta automáticamente en la de Rumi de las KPop Demon Hunters.

Cómo hacer una caracterización de "Rumi" de las KPop Demon Hunters

Con los pasos anteriores lograrás verte como toda una Guerrera del Kpop, pero si quieres darle otro nivel más a tu caracterización puedes hacer lo siguiente: