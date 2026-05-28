5 ideas de figuras de foami de “KPop Demon Hunters”, para una fiesta de cumpleaños o materiales escolares

Existe una variedad muy grande de manualidades de "Las Guerreras KPop" que puedes aprovechar para fiestas de cumpleaños, decoración de útiles escolares o de material didáctico para tus hijos o sobrinos. Siendo uno de los materiales más fáciles de conseguir y versátiles, te van a encantar las siguientes ideas de figuras de foami de "KPop Demon Hunters".

El foami o foamy suele venir en 3 formatos que encuentras en papelerías o tiendas de manualidades: en láminas (para figuras planas o para forrar manualidades), diamantado (se hace en láminas pero contiene brillo) y moldeable (de apariencia similar a la plastilina).

5 ideas de figuras de foami de "KPop Demon Hunters" que puedes hacer en casa

1. Figuras de "Rumi" y "Mira" en foamy

Esta serie de tutoriales paso a paso te enseña a crear figuras detalladas y muy hermosas de "Rumi" y "Mira", integrantes de las "Huntrix", a partir de foami en láminas y también diamantado. Las caras se hicieron con tapas de garrafón forradas o también se pueden hacer con unicel; otros materiales requeridos son una plancha, pistola de silicón o pegamento, y diversos tipos de pinturas.

2. Figura plana de "Mira"

Aquí puedes ver un ejemplo de cómo se hace una figura plana de "Las Guerreras KPop" a partir de una ilustración que descargues o tengas disponible para copiar. La clave para esta manualidad es cortar las piezas con mucha precisión, con algún instrumento como un cutter o un bolígrafo de corte.

3. Moldes para hacer figuras de foami de "KPop Demon Hunters"

¿Te gustaría crear figuras de foami de "KPop Demon Hunters" en un estilo kawaii? Estos moldes gratuitos se hicieron tomando en cuenta la estética más tierna; puedes elaborar figuras de "Rumi", "Mira" o "Zoey".

4. Con foamy moldeable

Para crear figuras en 3D que formen parte de una manualidad más grande o un proyecto más elaborado, checa este tutorial detallado con foami moldeable. Aunque no lo creas, tú misma puedes crear a las "Huntrix" con este material sencillo de conseguir.

5. Figura de "Derpy"

Terminamos el listado con un tutorial breve para crear la cabeza de "Derpy", el simpático y mítico tigre que aparece en "Las Guerreras KPop". Se hace con foami moldeable.