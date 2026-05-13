La rutina nocturna de avena para tener unas manos suaves desde casa

El tener manos suaves es posible lograrlo siempre que le demos el cuidado necesario. Para obtener ese resultado, solemos pensar que necesitamos productos de alto costo y con el uso de muchas cremas, pero no siempre es así.

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Para que lo puedas lograr, te detallaremos una rutina nocturna de avena que puedes hacer en casa, alternativa fácil de hacer que te dará buenos resultados. Toma nota de las recomendaciones.

¿Cuál es la mejor rutina para la noche?

La rutina nocturna de avena se trata de una mascarilla que puedes hacer con ingredientes que tienes en casa, una gran opción para colocarla antes de dormir y para descansar después de un día largo. Para lograr unas manos suaves, deberás hacer los siguientes pasos:

En un cuenco mezclamos una cucharada de avena molida (puedes triturarla en un procesador de alimentos), una cucharada de miel, 3 cucharadas de yogur sin azúcar y unas gotas de aceite de oliva (solo si tu mano puede tolerar los aceites, opcional). Lava tus manos con abundante agua y jabón; dejamos que se sequen ligeramente. Aplica el producto en tus manos con ayuda de una brocha. Dejamos actuar por 15 minutos. Pasado el tiempo, retiramos con agua tibia. Finalmente, agregamos una capa de crema para hidratar. Para mejorar el efecto, podemos usar guantes de algodón para una mejor penetración de los productos colocados.

¿Cómo hacer una prueba de alergia?

Es importante que, antes de aplicar cualquier producto sobre tu piel, hagas una prueba previa, ya que esto te ayudará a identificar si tienes alguna alergia, evitando cualquier riesgo. Realiza lo siguiente antes de usar la rutina nocturna de avena:

En tu antebrazo, sobre la piel limpia, aplica un poco del producto.

Espera 48 horas o más; si después de ese tiempo no se observa irritación o picazón, puedes aplicarlo con libertad.

Si tienes problemas en la piel o heridas, no lo apliques, ya que podría generar efectos negativos en la zona.

Aunque la mascarilla te ayudará a tener las manos suaves desde casa, no olvides mantenerlas hidratadas con crema constantemente, además de protegerlas con guantes al momento de usar químicos o detergentes.