Los 5 peinados que puedes hacerte con el corte bob y sus variantes para lucir elegante

El corte bob clásico y gran parte de sus variantes se destacan por ser melenas muy cortas. Aunque son fáciles de arreglar, algunas mujeres desean poder estilizarlo con diversos peinados para la semana; podría parecer una misión imposible, pero no es así, ya que tenemos muchas alternativas disponibles.

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Para que lo puedas intentar, te enseñaremos 5 opciones con las que lograrás lucir elegante, así que toma nota de todas las alternativas que te vamos a compartir.

¿Cómo peinar el corte bob?

El corte bob suele destacarse por ser una melena corta; muchos pensarían que no cuentas con muchas opciones de peinados, pero no es así, ya que tienes diversas opciones para lucir elegante y estilizar tu aspecto en cada día de la semana. Para que lo intentes en el corte o en sus variantes, considera las siguientes opciones:

Chongo sencillo con volumen: Realiza una pequeña coleta; el mechón pasa por la raíz de tu melena, creará un pequeño chongo con volumen.

Chongo con pinzas: Nuevamente, haz una coleta, pasa el mechón por la raíz, pero de arriba hacia abajo; el espacio que se genere lo vas a sostener con una pequeña pinza.

Dos mechones transformados en un chongo: Realiza una media coleta con chongo; él repite el paso anterior con el pelo suelto. Hasta abajo agrega una pinza para que parezca que tienes un moño abundante.

Diadema de pelo: Toma dos mechones frontales y sujétalos a los laterales con ayuda de broches y ligas; no olvides hacer pequeños rizos por atrás para darle volumen.

Media coleta con volumen: Haz una clásica media coleta, pasa el mechón por la raíz del pelo, de abajo hacia arriba, y aprieta el peinado para darle volumen.

¿A quién favorece el corte bob?

El corte bob y sus variantes fácilmente se pueden adaptar a todo tipo de rostros, pero es cierto que hay facciones a las que les favorece dicho look. El rostro ovalado, alargado o diamante le queda espectacular, ya que enmarca las facciones y le da equilibrio.

Es una gran oportunidad para lograr un cambio de look, además de que ya conoces todos los peinados que puedes usar con la melena corta mientras logras lucir elegante por más tiempo.