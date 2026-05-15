¿Cómo maquillar ojos prominentes o saltones?

Para proyectar una apariencia más equilibrada, los ojos prominentes o saltones requieren de un manejo estratégico de las luces y sombras para equilibrar el volumen del párpado y lograr una mirada más profunda y almendrada.

De acuerdo con principios de visajismo seguidos por maquilladores profesionales, el objetivo no es ocultar el ojo, sino retroceder visualmente el párpado móvil mediante el uso de tonos oscuros y acabados mate.

Como los ojos prominentes tienen una superficie de párpado muy amplia y expuesta, el uso incorrecto de iluminadores o de sombras claras puede aumentar el relieve de forma excesiva, haciendo que la mirada luzca más cansada.

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¿Cómo maquillar los ojos prominentes o saltones?

Los expertos recomiendan diferentes técnicas para armonizar estas facciones, incluyendo el ahumado descendente y el control del contraste.

La técnica del ahumado mate

Consiste en aplicar una sombra de tono medio a oscuro, como café, gris o negro, en todo el párpado móvil y difuminarla suavemente hacia la cuenca. Es vital que la sombra sea completamente mate.

Look de ojos ahumados mate|Pinterest

Esto funciona porque los colores oscutos y mates absorben la luz y visualmente hunden las superficies. Al cubrir la prominencia del párpado con estos tonos, podrás reducir su volumen y aportar profundidad de manera inmediata.

Delineado de marco completo

Se consigue delineando tanto la línea de agua superior como la inferior con un lápiz negro o marrón oscuro de larga duración. Solo asegúrate que no queden huevos claros entre las pestañas.

Delineado de ojos marco completo|Pinterest

Esto funciona porque el delineado oscuro interno reduce visualmente la escala del ojo, haciendo que el globo ocular parezca más pequeño y centrado, además de intensificar la mirada.

Enfoque de pestañas hacia el extremo externo

Consiste en aplicar máscara de pestañas de forma diagonal y peinándolas hacia la sien, con una doble capa solo en el tercio exterior o colonado pestañas postizas individuales en esta zona.

Ojos con efecto foxy eye|Pinterest

Así puedes dirigir la atención y el volumen hacia el extremo externo, lo que crea un efecto foxy para alargar el ojo horizontalmente.