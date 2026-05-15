Cómo maquillar ojos prominentes o saltones
Los ojos prominentes o saltones deben maquillarse con trucos sacados de los profesionales para poder equilibrarlos con el resto de tu rostro; descubre cuáles
Para proyectar una apariencia más equilibrada, los ojos prominentes o saltones requieren de un manejo estratégico de las luces y sombras para equilibrar el volumen del párpado y lograr una mirada más profunda y almendrada.
De acuerdo con principios de visajismo seguidos por maquilladores profesionales, el objetivo no es ocultar el ojo, sino retroceder visualmente el párpado móvil mediante el uso de tonos oscuros y acabados mate.
Como los ojos prominentes tienen una superficie de párpado muy amplia y expuesta, el uso incorrecto de iluminadores o de sombras claras puede aumentar el relieve de forma excesiva, haciendo que la mirada luzca más cansada.
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¿Cómo maquillar los ojos prominentes o saltones?
Los expertos recomiendan diferentes técnicas para armonizar estas facciones, incluyendo el ahumado descendente y el control del contraste.
- La técnica del ahumado mate
Consiste en aplicar una sombra de tono medio a oscuro, como café, gris o negro, en todo el párpado móvil y difuminarla suavemente hacia la cuenca. Es vital que la sombra sea completamente mate.
Esto funciona porque los colores oscutos y mates absorben la luz y visualmente hunden las superficies. Al cubrir la prominencia del párpado con estos tonos, podrás reducir su volumen y aportar profundidad de manera inmediata.
- Delineado de marco completo
Se consigue delineando tanto la línea de agua superior como la inferior con un lápiz negro o marrón oscuro de larga duración. Solo asegúrate que no queden huevos claros entre las pestañas.
Esto funciona porque el delineado oscuro interno reduce visualmente la escala del ojo, haciendo que el globo ocular parezca más pequeño y centrado, además de intensificar la mirada.
- Enfoque de pestañas hacia el extremo externo
Consiste en aplicar máscara de pestañas de forma diagonal y peinándolas hacia la sien, con una doble capa solo en el tercio exterior o colonado pestañas postizas individuales en esta zona.
Así puedes dirigir la atención y el volumen hacia el extremo externo, lo que crea un efecto foxy para alargar el ojo horizontalmente.