Cómo maquillar los ojos con delineador si tienes más de 40 años

El maquillaje es una gran herramienta porque contribuye a poder ocultar lo que nos hace sentir inseguras como así también poder potenciar los atributos. Es por esto que te vamos a contar un truco para delinear después de los 40 años.

“Cuando trae una guitarra está cerca de Dios”, Así entregó Reyli Barba su guitarra autografiada

Para maquillar los ojos con delineador después de los 40 años, el secreto principal es sustituir las líneas densas, oscuras y ultra definidas por trazos suaves, difuminados y ligeramente ascendentes que levanten la mirada de forma natural. A medida que el párpado pierde firmeza, las fórmulas líquidas y rígidas tienden a marcar los pliegues, por lo que las texturas en gel o lápiz difuminado se convierten en tus mejores aliadas.

¿Cuál es la manera correcta de delinear?

Aquí tienes una guía paso a paso y los mejores trucos para lograr un efecto rejuvenecedor:

Prepara el párpado

Aplica una prebase de ojos (primer): Evita que el delineador se mueva o se transfiera a los pliegues del párpado superior a lo largo del día.

Sella con sombra nude: Una sombra mate del tono de tu piel unificará el color del párpado y creará un lienzo liso.

Elige el color y producto adecuado

Apuesta por los marrones: El negro endurece las facciones; los tonos marrón chocolate, gris antracita o bronce aportan profundidad sin marcar las líneas de expresión.

Usa lápices de gel o kohl: Son suaves, no tiran de la piel al aplicarlos y te dan unos segundos para difuminar antes de fijarse.

Mujer delineándose |Canva

La técnica del delineado paso a paso

Delinea con los ojos abiertos: Nunca estires la piel del párpado hacia el lado al pintar la línea. Si lo haces, cuando la piel vuelva a su lugar, el trazo se verá arrugado o caído. Mira directo al espejo con la cabeza recta.

Traza una línea ultra fina: Mantén el lápiz lo más pegado posible a la raíz de las pestañas superiores. Rellena solo los huecos entre pelito y pelito.

El truco del difuminado: Con una brocha pequeña de corte biselado o tipo "boli", difumina suavemente el trazo hacia arriba. Esto disimula la falta de firmeza del párpado y crea un efecto óptico de mayor densidad de pestañas.

Cómo hacer la "colita" o ala (Eyeliner sutil)

Punto de inicio: No sigas la línea natural del ojo hacia abajo, ya que esto acentuará el párpado caído.

Dirección: Imagina una línea que va desde el final de tu pestaña inferior hacia el final de tu ceja. Haz una pequeña marca ascendente de apenas 2 o 3 milímetros al final del ojo.

Conexión: Une esa marca con el resto del delineado manteniendo el ojo abierto para asegurarte de que el pliegue del párpado no interfiera con el trazo.

Tu mirada se verá natural.|Pexels

Qué hacer (y qué evitar) en la zona inferior