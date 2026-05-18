Si tú tienes estas características o quieres ayudarle a alguien que tiene sus ojos saltones y además bolsitas debajo… toma nota porque debes aplicar la regla del claro oscuro. Debes usar tonos oscuros y mates arriba para hundir el párpado prominente, y un corrector claro justo en el surco de la bolsa para aplanar el relieve.

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¿Cómo maquillar ojos saltones con bolsas?

La IA de Google recomienda cuatro aspectos de relevancia, con su debida explicación en cada punto.

Preparación de la piel

Este es un paso clave para el maquillaje de los ojos saltones con bolsas. Por ello debes (1) desinflamar la zona con una compresa fría o un contorno de ojos con cafeína para reducir el volumen de la bolsa antes de empezar. (2) Y toca hidratar con un gel hidratante de rápida absorción.

¿Cómo camuflar las bolsas?

El párpado inferior requiere de la identificación del relieve. Para eso debes prestar atención en el espejo para observar el punto exacto donde sobresale el volumen y dónde se forma la sombra o surco inferior. El siguiente paso es aplicar una base o corrector del tono exacto de la piel (o medio tono más oscuro) directamente sobre la zona inflamada. Posteriormente usa un pincel fino para aplicar un correcto medio tono más claro pero únicamente en la línea del surco (la sombra oscura que está justo debajo del bulto). Aclarando su sombra, visualmente levantas el hundimiento e igualas el relieve. El acabado debe ser 100% mate, por lo que necesitas sellar toda la zona inferior con una capa muy ligera de polvos traslúcidos mate.

¿Cómo disimular los ojos saltones?

Aplica una sombra de transición (café medio o terracota) en todo el párpado móvil y difumínala hacia la cuenca. Los colores oscuros absorben la luz y crean el efecto visual de hundir o retrasar el ojo prominente. No utilices sombras satinadas con glitter o metalizadas en el centro del párpado móvil. Esto provoca que el ojo se abulte más. Realiza un delineado difuminado a ras de las pestañas superiores, haciéndolo ligeramente más grueso en el extremo exterior (cat eye suave) para alargar el ojo de forma almendrada. Delinea la línea de agua superior e inferior con un lápiz negro o marrón oscuro. Esto encoge visualmente la dimensión del globo ocular.

Toques finales para desviar la atención