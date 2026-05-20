Vanessa Guzmán vuelve a ser participante de Miss Universo a sus 50 años; así luce la fisicoculturista

Han pasado 30 años desde que Vanessa Guzmán representó a México en Miss Universo. Ahora, la actriz, modelo y fisicoculturista volvió al certamen al menos por un día, para una celebración que conmemora esta etapa de su vida.

"Hoy celebramos una reunión inolvidable de Miss Universo 1996 en Londres, en el Calvary Club", escribió Vanessa en una publicación para su Instagram. "No podía faltar mi banda original de México, la misma que llevé con tanto orgullo en Miss Universo ‘96, acompañada de un vestido verde que tenía que ser parte de este momento tan significativo".

La actriz detalló que su madre la acompañó al evento de conmemoración, así como la apoyó hace tres décadas. "Seguimos celebrando sueños, historias y memorias que permanecen para siempre", agregó. También ha estado compartiendo detalles de su viaje a Londres.

Después de haber destacado por su belleza en el certamen a nivel nacional, Vanessa Guzmán participó en Miss Universo el 17 de mayo de 1996. Consiguió el sexto lugar en aquella edición, la cual coronó a Alicia Machado, quien se convertiría en una de las ganadoras más mediáticas.

La carrera de Vanessa Guzmán, después de Miss Universo

Luego de los certámenes de belleza, Vanessa Guzmán comenzó una carrera como actriz; en el ámbito de las telenovelas ha destacado principalmente por sus papeles de villana. En la última década también ha tenido éxito como fisicoculturista pero en 2025 anunció que se retiraba temporalmente de la disciplina por motivos de salud.

El año pasado compartió ante las cámaras de Venga La Alegría que tiene la intención de volver a las telenovelas. "La división en la que yo compito no requiere transformaciones tan grandes", dijo. "Casi 30 años de carrera ya deberían pesar más que un aspecto físico".

Actualmente Vanessa Guzmán también se desempeña en la creación de contenido enfocada en bienestar y estilo de vida, mediante lo cual colabora con diversas marcas.