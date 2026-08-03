Cómo maquillar el rostro si tengo acné e imperfecciones en la piel

Maquillar un rostro con acné e imperfecciones puede ser todo un desafío cuando se busca conseguir una cobertura uniforme sin que la piel luzca pesada. Sin embargo, elegir los productos adecuados y aplicarlos correctamente puede ayudar a mejorar el resultado final.

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La preparación de la piel y la elección de una base apropiada son dos pasos fundamentales antes de comenzar con el maquillaje. Además, existen algunos trucos de aplicación que permiten disimular granitos, marcas y rojeces sin resaltar la textura de la piel.

¿Cómo maquillar un rostro con acné?

Maquillar un rostro con acné requiere algunos cuidados para conseguir una cobertura uniforme sin recargar la piel ni resaltar su textura. La clave está en aplicar capas finas, elegir productos adecuados y mantener limpias las herramientas que entran en contacto con el rostro.

El primer paso es realizar una limpieza suave con productos formulados para la piel propensa al acné. Después, aplica un hidratante libre de aceites y no comedogénica para evitar que la piel deshidratada absorba el maquillaje y marque más las imperfecciones.

Si existen granitos rojos e inflamados, el corrector verde puede ayudar a neutralizar visualmente el tono rojizo. Utilizar una cantidad pequeña directamente sobre las zonas afectadas y deja que se asiente antes de continuar.

Para la base, opta por una fórmula fluida, libre de aceites y con acabado mate. Aplícala mediante pequeñas toques con una brocha limpia o con los dedos bien lavados, evitando arrastrar el producto sobre la piel.

Si alguna imperfección continúa visible, coloca una pequeña cantidad de corrector de alta cobertura del mismo tono sobre el granito y difumina únicamente los bordes. Finalmente, sella suavemente las zonas corregidas con polvos translúcidos y matificantes, sin aplicar demasiado producto.

Mantener una cobertura ligera y herramientas limpias permitirá conseguir un acabado natural y evitar que el maquillaje resalte la textura del acné. Además, retirar el maquillaje correctamente al finalizar el día es fundamental para mantener un rutina de cuidado adecuada.