Cómo peinar el cabello fino sin que pierda volumen durante el día: Consejos clave

Todos podemos lucir un look que lleve nuestra imagen a otro nivel. Solo se trata de buscar el estilo que más nos favorezca, animarnos a cambios en nuestro maquillaje, vestimenta, manicura y peinado, algo que por lo general está traccionado por las tendencias que viajan de país en país.

En este marco, y cuando se trata del corte de cabello y peinado, se debe de tener en cuenta diferentes factores para no caer en errores que frustren nuestros objetivos. En esta oportunidad, las advertencias giran en torno a las personas que tienen cabello fino y que al peinarlo no pueden darle el volumen querido y que este dure todo el día.

¿Cómo peinar el cabello fino?

El cabello fino es especialmente difícil de peinar con volumen porque cada hebra tiene un diámetro reducido y una estructura de queratina más débil, lo que le resta rigidez natural a la fibra capilar, expresan los expertos en belleza. De todos modos, no se trata de una tarea imposible de realizar y por eso apelamos a trucos y tips que permitirán lograr ese peinado tan deseado:

Prepara el cabello desde el lavado

Acondicionador solo en puntas: Apócalo únicamente de medios a puntas. Aplicarlo en las raíces aporta un peso innecesario que destruye el volumen desde el primer minuto.

Productos ligeros o mousse: Utiliza una mousse de volumen o un spray texturizador sobre el cabello húmedo antes de peinar. Evita cremas de peinar densas, ceras pesadas o aceites aceitosos en la raíz.

Técnicas clave de secado

Seca boca abajo: Al secar con la cabeza hacia abajo, elevas las raíces de forma natural. Usa una temperatura media y finaliza con un chorro de aire frío para fijar la elevación. Dirección contraria a la caída: Peina o dirige el aire del secador en la dirección opuesta a la que sueles peinarte. Una vez seco, vuelve a colocar el cabello en su lugar: notarás un cuerpo instantáneo. Evita el exceso de calor directo: Usar la plancha muy cerca de la raíz aplasta el cabello. Si la usas, curva ligeramente la muñeca hacia arriba en la base para crear una ligera onda de soporte.

Volumen durante el día

Los pasos señalados anteriormente permitirán que las personas que tienen cabello fino puedan peinarlo de una manera que el volumen no será un impedimento. Pero los tips al respecto no culminan allí sino que diferentes fuentes consultadas ofrecen estrategias para que ese volumen dure con el paso de las horas:

