Dormir con el aire acondicionado encendido puede ser una solución para afrontar las noches de calor, pero también puede provocar algunas molestias al despertar. La sensación de garganta seca es una de las más habituales y puede estar relacionada con la exposición prolongada al aire frío y seco.

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Para descansar mejor sin renunciar a una habitación fresca, es importante prestar atención a la configuración del equipo. La temperatura, la dirección del flujo y el tiempo durante el que permanece encendido son algunos factores que pueden marcar la diferencia.

¿Cómo evitar la garganta seca al dormir con aire acondicionado?

Para evitar que se reseque la garganta por el uso del aire acondicionado, es importante no configurar el equipo a una temperatura demasiado baja. Lo recomendable es mantener una temperatura moderada y evitar contrastes extremos con el exterior, ya que el aire acondicionado puede reducir la humedad ambiental en la noche.

También es fundamental evitar que el flujo de aire frío apunte directamente hacia la cama, especialmente hacia la cara y la parte superior del cuerpo. Para conseguirlo, se pueden orientar las lamas hacia arriba y permitir que el aire se distribuya por la habitación sin incidir de manera contante sobre quien duerme.

Si el aparato cuenta con modo nocturno o función para dormir, puede ser una buena alternativa. Estas opciones suelen reducir progresivamente la intensidad del funcionamiento y ajustar la temperatura durante la noche, evitando que el equipo trabaje continuamente a máxima potencia.

La humedad del ambiente también puede influir en la sensación de sequedad. Un higrómetro doméstico permite comprobar los niveles de humedad de la habitación y, si son demasiado bajos, el humificador puede ayudar a mejorar las condiciones del dormitorio.

Por último, es importante limpiar los filtros del aire acondicionado con regularidad y no abusar de la humedad. Con estos cuidados, es posible mantener una habitación fresca durante las noches de verano y reducir las molestias que pueden aparecer al despertar.