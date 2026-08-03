6 ideas de etiquetas de cuadernos de Saja Boys de KPop Demon Hunters, para estudiar con Jinu, Romance y Mystery

Usar etiquetas de cuadernos de KPop Demon Hunters es una gran manera de personalizar los útiles escolares y crear un ambiente de trabajo que motive a tus hijos o sobrinos a echarle ganas en este regreso a clases. A continuación te mostraremos algunas ideas de etiquetas de Saja Boys, para quienes aman a los villanos de Las Guerreras KPop.

Las siguientes plantillas se pueden editar mediante diversas herramientas en línea o se pueden imprimir para agregar información a mano.

6 ideas de etiquetas de cuadernos de Saja Boys, de KPop Demon Hunters

1. Con diseños variados

Comenzamos el listado con una plantilla que presenta diferentes diseños dedicados a los Saja Boys: tenemos al grupo completo, a Jinu solo y también el logo. En cada etiqueta hay espacio designado para el nombre del alumno, grado y materia.

2. En colores contrastantes

Si prefieres identificar los cuadernos no solamente por la imagen sino por color, este diseño de etiquetas de Saja Boys puede ser muy útil. Cada fondo tiene una tonalidad viva, con colores como rojo, amarillo y morado. Tiene varios espacios designados: nombre, grado y grupo, materia, profesor y escuela.

3. Saja Boys en versión chibi, una gran idea de etiquetas de cuadernos de KPop Demon Hunters

Aquí tenemos una opción que no muestra a los Saja Boys en el mismo estilo de la película, sino en una versión más tierna y adorable. Tiene espacios designados para el nombre y el grado y grupo, pero la etiqueta ofrece también espacios en blanco para cualquier otro dato que quieras añadir. Además, el formato de la etiqueta es más grande.

4. Con espacios en blanco

Este diseño de etiquetas de cuadernos de KPop Demon Hunters tiene amplios espacios en blanco para que tú elijas la información que vas a agregar. Muestra a los Saja Boys con sus atuendos de la banda y también con sus atuendos de demonio.

5. Como separador

Para quienes tienen carpeta o simplemente prefieren los identificadores más grandes que una etiqueta convencional, este diseño es de mayor tamaño. Solamente tiene espacio para el nombre de la materia.

6. En versión Soda Pop

Esta es una idea completamente fuera de lo común: son etiquetas como las que se adhieren a las botellas, con temática del icónico hit de los Saja Boys. En este caso no hay espacio para poner datos, si lo eligieras tendrías que identificar cuadernos con ayuda de los colores; otra opción es descargar la imagen y hacerle modificaciones para añadir un espacio en blanco.