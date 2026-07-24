¿Quiénes fueron los sobrevivientes que ganaron el Collar de Inmunidad Individual HOY, 24 de julio del 2026?

Survivor México La Reliquia en Llamas cumple su primera semana de transmisiones en la señal de Azteca UNO en medio de pruebas, alianzas y conflictos entre las dos tribus rivales. Jaguares ya sufrió un golpe con la salida de una de sus integrantes y ahora las emociones se pondrán al máximo con la disputa de los Collares de Inmunidad Individual.

Survivor México La Reliquia en Llamas | Programa Completo 23 de julio

¿Qué sobrevivientes ganaron el Collar de Inmunidad Individual de Survivor México La Reliquia en Llamas?

La competencia entre las tribus de Survivor México La Reliquia en Llamas está muy cerrada: Halcones ganó el Tótem de la Inmunidad Grupal, lo que derivó en la eliminación de Azalia Ojeda; sin embargo, Jaguares no dejó que la falta de una sobreviviente los aniquilara y se anotaron una llamativa victoria este jueves.

La tribu consiguió remontar en el primer Juego por la Recompensa y se llevó 10 huevos a su refugio; sin embargo, Halcones demostró su poderío cuando en el segundo Juego ganó once monedas para comprar en el mercado de Survivor… ¡uno y uno!

Para este viernes se prevé que haya una disputa acalorada y llena de adrenalina ya que "Warrior" premiará a los ganadores con los ansiados Collares de Inmunidad Individual que permitirán que los sobrevivientes afortunados aseguren su lugar en la competencia por unos días más.

En otras temporadas los sobrevivientes disputaron dos Collares de Inmunidad, pero en La Reliquia en Llamas todo puede ocurrir... ¡no te pierdas la transmisión del capítulo de hoy viernes 24 de julio!

¿Cuándo y dónde ver Survivor México La Reliquia en Llamas?

Survivor México La Reliquia en Llamas tendrá transmisiones de lunes a viernes en un horario de 6:30 pm a 8:30 pm a través de la señal de Azteca UNO, en su sitio web oficial y en la plataforma de streaming Disney+, recuerda que es después de Acércate a Rocío, pero antes de MasterChef 24/7 para que la emoción no deje de continuar por la noche.

Survivor México La Reliquia en Llamas es conducido por Carlos Guerrero "Warrior" , quien guiará cada una de las pruebas que los participantes deban enfrentar. ¡No te pierdas todos los encuentros que se hagan!

LISTA ACTUAL de los sobrevivientes de Survivor México La Reliquia en Llamas

El 11 de julio se dieron a conocer a los primeros 4 sobrevivientes que se internarán en las playas de Survivor, mientras que el 12 se revelaron 8 nombres más que, sin duda, causaron furor entre los fanáticos de lo extremo; al final, el lunes 20 de julio salieron a la luz los últimos cuatro sobrevivientes que se apuntaron a la aventura; ahora, con la salida de Azalia la lista quedó así.

La lista COMPLETA ACTUALIZADA de los sobrevivientes es la siguiente: