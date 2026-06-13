Cómo quitar las arrugas del cuello sin cirugía
Los tratamientos estéticos y el cuidado diario son grandes aliados para estos casos.
Las arrugas son una de las marcas que aparecen con el paso del tiempo y que muchos quieren evitar. Estas tienen presencia en el cuello por lo que una de las soluciones es la cirugía, pero aquí te vamos a contar otra alternativa.
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Debes tener en cuenta una buena opción es la combinar tratamientos médico-estéticos avanzados, cosmética activa y hábitos posturales diarios. La piel del cuello es sumamente fina, tiene pocas glándulas sebáceas y está sometida a constante movimiento, lo que acelera su envejecimiento.
¿Cómo quitar las arrugas del cuello?
Tratamientos en clínica (Medicina Estética)
Aquí te presentamos procedimientos no invasivos e inyectables:
Ácido hialurónico de baja densidad: esto consiste en infiltrar directamente en las arrugas horizontales para rellenar de forma ligera e hidratar profundamente sin aportar un volumen exagerado.
Bioestimuladores de colágeno: otra opción es utilizar productos como la hidroxiapatita de calcio o el ácido poliláctico que inducen la producción natural de colágeno, devolviendo la densidad y firmeza a la piel flácida.
Radiofrecuencia fraccionada (Morpheus8 o Thermactive): aquí tenemos un tratamiento que consiste en aplicar calor en las capas profundas de la dermis para retraer los tejidos y combatir la laxitud cutánea de manera progresiva.
Ultrasonido focalizado de alta intensidad (HIFU / Ultherapy): el resultado es parecido al lifting quirúrgico, pero se emplean ondas que compactan el tejido desde el plano muscular.
Hilos tensores: Se insertan bajo la piel para crear una malla de sujeción que eleva el tejido caído y estimula la regeneración celular a medio plazo.
Láser CO2 fraccionado: por último, tenemos este procedimiento que consiste en eliminar las capas superficiales dañadas para suavizar la textura rugosa, corregir manchas y desvanecer las líneas finas.
Rutina de cuidado en casa (Skincare)
El mantenimiento diario es muy importante por lo que tienes que hacer lo siguiente:
- Retinol nocturno: Es el activo de referencia para acelerar la renovación celular y rellenar las arrugas desde el interior.
- Vitamina C y antioxidantes: debes aplicar estos productos por la mañana para neutralizar los radicales libres y aportar luminosidad.
- Protección solar estricta: El protector solar diario de amplio espectro evita la degradación del colágeno provocada por la radiación ultravioleta.
- Crema hidratante específica: debes extender tus cremas hidratantes desde la base del cuello hacia la mandíbula con movimientos ascendentes.
Ejercicios y hábitos posturales
Uno de los últimos consejos consiste en:
- Yoga facial: uno de los ejercicios es levantar la mandíbula apuntando hacia el techo y estirar los labios hacia adelante ayudan a tonificar el músculo platisma del cuello.
- Evitar el "Tech Neck": Mantener la cabeza inclinada hacia abajo para mirar el teléfono móvil acentúa las arrugas horizontales prematuras. Eleva tus dispositivos a la altura de los ojos.
- Postura al dormir: utiliza almohadas ergonómicas para evitar que el cuello esté comprimido o se doble en la noche.