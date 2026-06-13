Cómo quitar las arrugas del cuello sin cirugía

Las arrugas son una de las marcas que aparecen con el paso del tiempo y que muchos quieren evitar. Estas tienen presencia en el cuello por lo que una de las soluciones es la cirugía, pero aquí te vamos a contar otra alternativa.

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Debes tener en cuenta una buena opción es la combinar tratamientos médico-estéticos avanzados, cosmética activa y hábitos posturales diarios. La piel del cuello es sumamente fina, tiene pocas glándulas sebáceas y está sometida a constante movimiento, lo que acelera su envejecimiento.

¿Cómo quitar las arrugas del cuello?

Tratamientos en clínica (Medicina Estética)

Aquí te presentamos procedimientos no invasivos e inyectables:

Ácido hialurónico de baja densidad: esto consiste en infiltrar directamente en las arrugas horizontales para rellenar de forma ligera e hidratar profundamente sin aportar un volumen exagerado.

Bioestimuladores de colágeno: otra opción es utilizar productos como la hidroxiapatita de calcio o el ácido poliláctico que inducen la producción natural de colágeno, devolviendo la densidad y firmeza a la piel flácida.

Radiofrecuencia fraccionada (Morpheus8 o Thermactive): aquí tenemos un tratamiento que consiste en aplicar calor en las capas profundas de la dermis para retraer los tejidos y combatir la laxitud cutánea de manera progresiva.

Ultrasonido focalizado de alta intensidad (HIFU / Ultherapy): el resultado es parecido al lifting quirúrgico, pero se emplean ondas que compactan el tejido desde el plano muscular.

Hilos tensores: Se insertan bajo la piel para crear una malla de sujeción que eleva el tejido caído y estimula la regeneración celular a medio plazo.

Láser CO2 fraccionado: por último, tenemos este procedimiento que consiste en eliminar las capas superficiales dañadas para suavizar la textura rugosa, corregir manchas y desvanecer las líneas finas.

Rutina de cuidado en casa (Skincare)

El mantenimiento diario es muy importante por lo que tienes que hacer lo siguiente:

Retinol nocturno: Es el activo de referencia para acelerar la renovación celular y rellenar las arrugas desde el interior.

Vitamina C y antioxidantes: debes aplicar estos productos por la mañana para neutralizar los radicales libres y aportar luminosidad.

Protección solar estricta: El protector solar diario de amplio espectro evita la degradación del colágeno provocada por la radiación ultravioleta.

Crema hidratante específica: debes extender tus cremas hidratantes desde la base del cuello hacia la mandíbula con movimientos ascendentes.

Ejercicios y hábitos posturales

Uno de los últimos consejos consiste en: