5 diseños de uñas diferentes para resaltar el gelish o el acrílico

La manicura nos da la posibilidad de poder jugar con los diseños y colores para obtener estilos realmente únicos. En este rubro nos encontramos con técnicas como el gelish o acrílico.

Ten en cuenta que para resaltar al máximo una base de gelish o una estructura de acrílico, la clave está en jugar con la luz, las texturas y los relieves tridimensionales.

¿Cuáles son los mejores diseños de uñas?

Efecto Aura (Aura Nails)

El primer diseño imita lo que es una especie de degradado circular que se asemeja a un campo energético. Eso se puede lograr aplicando una base sólida de gelish y difuminando un tono diferente en el centro con un aerógrafo o esponja. Es perfecto tanto para uñas acrílicas largas como para gelish en uña natural.

Uñas de efecto aura con destello plateado|Pinterest

Metal Fundido en 3D (Sculptural Chrome)

Luego nos encontramos con el diseño de líneas orgánicas, relieves o gotas abstractas que se realizan sobre la uña por medio de un gel de construcción que es espero. Luego debes frotar estos dibujos con pigmento efecto espejo (cromo) plata u oro. El contraste entre la base lisa de gelish y el relieve metálico da un impacto futurista.

Efecto Terciopelo (Velvet Nails u Ojo de Gato)

Para este estilo utilizaremos esmaltes magnéticos que están compuestas por micropartículas metálicas. Cuando acercas un imán antes de curar en la lámpara, las partículas se mueven creando una ilusión óptica tridimensional que parece terciopelo suave bajo la luz. Resalta de forma espectacular sobre estructuras de acrílico perfectas.

Las uñas con efecto ojo de gato quedan bien en cortas o largas. |(ESPECIAL/Pinterest)

Micro French Minimalista

Las francesas son un clásico que se van reinventando constantemente y esta reinvención es clave. Cambia la línea gruesa tradicional, por un trazo casi milimétrico en la punta de la uña con colores vibrantes, negros o metalizados. Es el diseño ideal para estilizar la forma de la uña sin saturar el fondo nude o milky.

Glazed Donut (Efecto Glaseado)

Por último, tenemos este diseño con mucha popularidad que se logra aplicando una base translúcida (blanco lechoso o rosa pálido) y sellar con un polvo de cromo perlado muy fino. El resultado es un brillo sutil pero nacarado idéntico al azúcar de una dona glaseada, aportando una elegancia limpia y atemporal.