Así se hace el pulpo a feira que viste en la clase del Chef Édgar Núñez en MasterChef 24/7: PASO a PASO

El Chef Édgar Núñez impartió en MasterChef 24/7 una interesante masterclass en la que les preparó pulpo a feira a los cocineros y, además compartió muchos secretos interesantes sobre esta proteína como su punto de cocimiento ideal y cómo comenzó a formar parte de la gastronomía mundial.

Si el pulpo a feira que "El Maestro de Fuego" preparó ante las cámaras de MasterChef 24/7 se te antojó -ya sea solo o servido en tostadas como les tocó probarlo a los participantes del reality- acá te decimos cómo hacerlo paso a paso:

¿Cómo preparar el pulpo a feira que vimos con el Chef Édgar Núñez en MasterChef 24/7?

El pulpo a feira, también conocido como pulpo a la gallega, es un plato tradicional de Galicia que actualmente forma parte de la cocina española hecho con pulpo entero cocido que originalmente se cocinaba en ollas de cobre y se servía en plato de madera; ahora, hay muchas formas de prepararlo e incluso se sirve como tapa -aperitivo-.

La preparación de este pulpo es sencilla ya que sólo necesitas estos ingredientes y mucha práctica para conocer el punto exacto de cocción de la proteína para que quede firme y deliciosa, sin que se rompan las fibras.

INGREDIENTES (para 6 personas)

1 pulpo de unos dos kilos de peso.

Medio kilo de papas.

Aceite de oliva virgen.

Pimentón dulce y picante.

Sal gruesa.

¿CÓMO SE PREPARA?

Una vez que tu pulpo esté descongelado y bien lavado, debes ponerlo a cocer.

Poner una olla al fuego con abundante agua y algunas hojas de laurel; cuando el líquido empiece a hervir, aplicamos la técnica del "susto" para obtener mejores resultados y que el animal conserve la piel: mete el pulpo y déjalo en el agua hirviendo durante un minuto, sácalo, mantenlo fuera un minuto y vuelve a empezar; esto se repite unas tres o cuatro veces.

Ya sin el riesgo de que el pulpo se enrosque y pierda la piel debido al choque térmico, lo dejas en la olla y dejas que hierva a fuego medio/alto durante unos 45 minutos en caso de que pese los dos kilos.

¡Recuerda aplicar la técnica del Chef Édgar Núñez! Pincha la carne de vez en cuando y, cuando compruebes que está tierno, es hora de sacarlo de la olla para cortarlo.

Corta, con la ayuda de unas tijeras o un cuchillo filoso, los tentáculos en rodajas y el cuerpo en trozos no muy grandes.

Si quieres acompañarlo con papas, en la misma agua donde se coció el pulpo puedes ponerlas a cocer también, peladas y cortadas en rodajas; una vez listas, escúrrelas bien y resérvalas.

Coloca en el fondo de un platón o recipiente ancho y hondo las papas como fondo y, sobre ellas, los trozos de pulpo.

Echar por encima el aceite de oliva, un buen puñado de sal gruesa y espolvorea el pimentón... ¡listo, a disfrutar!

Como ves, el pulpo a feira es un plato muy fácil de elaborar; la única complicación sería cocer tu proteína de forma correcta; sin embargo, una vez que agarres práctica esto también resultará súper sencillo... ¿te animas?

¿Quién es la conductora y los jueces de MasterChef 24/7?

Al igual que en otras ediciones, el equipo de jueces está compuesto por Poncho Cadena, Zahie Téllez y Adrián Herrera; por otro lado, la conducción conservó a Claudia Lizaldi como presentadora estelar de MasterChef México 24/7 2026.

¿Dónde ver el 24/7 de MasterChef México 2026?