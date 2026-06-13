Así se hace el pulpo a feira que viste en la clase del Chef Édgar Núñez en MasterChef 24/7: PASO a PASO
El “Maestro de Fuego” consintió a los participantes del reality con un platillo clásico de la cocina gallega
El Chef Édgar Núñez impartió en MasterChef 24/7 una interesante masterclass en la que les preparó pulpo a feira a los cocineros y, además compartió muchos secretos interesantes sobre esta proteína como su punto de cocimiento ideal y cómo comenzó a formar parte de la gastronomía mundial.
Si el pulpo a feira que "El Maestro de Fuego" preparó ante las cámaras de MasterChef 24/7 se te antojó -ya sea solo o servido en tostadas como les tocó probarlo a los participantes del reality- acá te decimos cómo hacerlo paso a paso:
¿Cómo preparar el pulpo a feira que vimos con el Chef Édgar Núñez en MasterChef 24/7?
El pulpo a feira, también conocido como pulpo a la gallega, es un plato tradicional de Galicia que actualmente forma parte de la cocina española hecho con pulpo entero cocido que originalmente se cocinaba en ollas de cobre y se servía en plato de madera; ahora, hay muchas formas de prepararlo e incluso se sirve como tapa -aperitivo-.
La preparación de este pulpo es sencilla ya que sólo necesitas estos ingredientes y mucha práctica para conocer el punto exacto de cocción de la proteína para que quede firme y deliciosa, sin que se rompan las fibras.
INGREDIENTES (para 6 personas)
- 1 pulpo de unos dos kilos de peso.
- Medio kilo de papas.
- Aceite de oliva virgen.
- Pimentón dulce y picante.
- Sal gruesa.
¿CÓMO SE PREPARA?
- Una vez que tu pulpo esté descongelado y bien lavado, debes ponerlo a cocer.
- Poner una olla al fuego con abundante agua y algunas hojas de laurel; cuando el líquido empiece a hervir, aplicamos la técnica del "susto" para obtener mejores resultados y que el animal conserve la piel: mete el pulpo y déjalo en el agua hirviendo durante un minuto, sácalo, mantenlo fuera un minuto y vuelve a empezar; esto se repite unas tres o cuatro veces.
- Ya sin el riesgo de que el pulpo se enrosque y pierda la piel debido al choque térmico, lo dejas en la olla y dejas que hierva a fuego medio/alto durante unos 45 minutos en caso de que pese los dos kilos.
- ¡Recuerda aplicar la técnica del Chef Édgar Núñez! Pincha la carne de vez en cuando y, cuando compruebes que está tierno, es hora de sacarlo de la olla para cortarlo.
- Corta, con la ayuda de unas tijeras o un cuchillo filoso, los tentáculos en rodajas y el cuerpo en trozos no muy grandes.
- Si quieres acompañarlo con papas, en la misma agua donde se coció el pulpo puedes ponerlas a cocer también, peladas y cortadas en rodajas; una vez listas, escúrrelas bien y resérvalas.
- Coloca en el fondo de un platón o recipiente ancho y hondo las papas como fondo y, sobre ellas, los trozos de pulpo.
- Echar por encima el aceite de oliva, un buen puñado de sal gruesa y espolvorea el pimentón... ¡listo, a disfrutar!
Como ves, el pulpo a feira es un plato muy fácil de elaborar; la única complicación sería cocer tu proteína de forma correcta; sin embargo, una vez que agarres práctica esto también resultará súper sencillo... ¿te animas?
¿Quién es la conductora y los jueces de MasterChef 24/7?
Al igual que en otras ediciones, el equipo de jueces está compuesto por Poncho Cadena, Zahie Téllez y Adrián Herrera; por otro lado, la conducción conservó a Claudia Lizaldi como presentadora estelar de MasterChef México 24/7 2026.
¿Dónde ver el 24/7 de MasterChef México 2026?
Si no te quieres perder un solo minuto de lo que sucede EN VIVO en MasterChef 24/7, entonces podrás sintonizar la transmisión desde Disney+ y por tiempo limitado en el sitio web oficial de Azteca UNO totalmente gratis; por otra parte, el contenido especial de cada programa estará disponible en las páginas oficiales de la emisión.