Recicla tus plumas sin tinta con estas increíbles ideas DIY

El mundo del reciclaje es bastante amplio por lo que puedes hacer increíbles objetos que puedes usar en tu hogar. Las plumas son elementos muy presentes en los hogares por lo que también son muy desechados cuando su tinta se acaba, sin embargo, te traemos opciones para reciclar.

Si tienes plumas sin tinta pues tienes una materia prima muy eficaz porque tiene una estructura ligera, resistente y fácil de manipular. Así es que antes de deshacerte le puedes dar otra oportunidad. Estas ideas son fáciles de llevar a cabo por lo que puedes hacerlo junto con tu familia en casa.

¿Cómo reciclar las plumas de tu hogar?

Una opción es utilizar los cuerpos vacíos de las plumas para organizar tus cables. Lo que tienes que hacer es retirar completamente el cartucho de tinta, limpiar el interior y realizar una pequeña abertura lateral. Así este tubo plástico será una guía para mantener tus cables bien ordenados.

También puedes utilizar las plumas de la siguiente manera:

Etiquetas para plantas en huertos y jardines.

Organizadores para pequeños objetos de escritorio.

Material para manualidades escolares.

Elementos decorativos para artesanías.

Soportes para unir cables y cordones.

Reutiliza tus plumas.|Canva

La forma tubular del plástico y su resistencia, te dan la oportunidad de hacer diversos objetos para tu hogar.

Es importante que recicles estos materiales para reducir los residuos que se generan en el hogar. Al poder extender la vida útil de los objetos se disminuye la demanda de nuevos productos por lo que se reduce el impacto ambiental asociado a su fabricación.

Por otro lado, tenemos que mencionar que las manualidades con materiales reciclados son grandes aliados para fomentan la creatividad y te permiten obtener soluciones útiles sin realizar gastos adicionales. Es por esto que te invitamos a que pongas a prueba estas ideas para obtener interesantes objetos.