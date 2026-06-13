Hora límite para VOTAR hoy, 13 de junio, y salvar a tu cocinero favorito de MasterChef 24/7

El viernes 12 de junio se jugó una competencia muy dura en MasterChef 24/7 que definió quiénes subieron al balcón y quiénes tuvieron que enfrentarse al terrible Delantal Negro que los coloca en la zona de riesgo... ¡sin embargo, tú tienes el poder de salvar a tu cocinero o cocinera preferido con el voto, tienes hasta esta hora para hacerlo!

¿Hasta qué hora puedes votar para salvar a tu cocinero favorito de MasterChef 24/7?

Este sábado 13 de junio, el portal de votaciones del sitio de Azteca UNO se encuentra activo y listo para que participes; la hora límite es las 23:59 (o 11:59 de la noche), por lo que todavía tienes toda la tarde de hoy para tomar una importante decisión.

Recuerda que tu opinión siempre es escuchada y se verá reflejada en la Gala del domingo, cuando los cocineros se enfrenten a los exigentes Jueces de MasterChef 24/7 con sus mejores platillos... ¡la competencia es cada vez más dura!

¿Qué cocineros obtuvieron el Delantal Negro esta semana?

La lista completa de cocineros que están en riesgo de salir eliminados de MasterChef 24/7 es la siguiente:

Lancer

Michelle

Flor

Pablo

Diego

Ricardo

Luis

Julio

Daniela

Carmen

¿Cómo votar EN LÍNEA para salvar a tu cocinero favorito en MasterChef 24/7?

Votar por uno o más cocineros es muy sencillo: puedes hacerlo a través de la app oficial de TV Azteca En Vivo, o hacer click en el siguiente enlace que te llevará a un listado de los participantes con su respectiva foto .

Lo único que debes hacer es hacer click en el recuadro derecho y decidir cuántos votos das y a quién, luego haz click en “Enviar”... ¡recuerda que tienes 10 disponibles y los puedes repartir!

Ya sea que elijas a un solo cocinero o a varios, todo estará contabilizado y los resultados se darán a conocer en la Gala de este domingo 14 de junio a través de Azteca UNO, ¡no te la pierdas!