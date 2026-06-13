¡Luis y Ricardo lanzan reclamos y se dicen sus VERDADES en MasterChef 24/7! “Eres bien hipócrita”

Al parecer Luis y Ricardo tienen muchas cosas por aclarar dentro del universo MasterChef 24/7, y es a pesar de que muchos pensaron que se llevaban bien o al menos tenían una convivencia armoniosa, los cocineros explotaron este sábado y se lanzaron sus verdades de forma directa el uno al otro... ¡llovieron reclamos!

¿Qué pasó con Luis y Ricardo en MasterChef 24/7?

La mañana de este sábado, y mientras descansaban en la sala luego del desayuno del día que constó de cochinita pibil y ensalada de manzana , Luis y Ricardo comenzaron una charla que pronto avanzó a algo más serio.

"Yo siento que si yo me voy, a muchos les daría gusto, pero cuando esté afuera... ¡agárrense!", dijo Ricardo en cierta parte de la charla. "Al único que le daría gusto es a Lancer", le contestó Luis.

Por otro lado, Luis confirmó que Antrax no es su amigo porque se burló de él, mientras que Ricardo volvió a poner el dedo en la llaga para mandarle un dardo: "Yo soy el sentido, el mulo, lo que quieras, yo no vengo a fingir lo que no soy, yo no vengo a meter cizaña uno del otro, tú eres un p1nch3 viejo chismoso".

Luis, claro, no se quedó callado: "Yo soy de las que hace y aguanta, tú no, tú eres de los que te gusta hacer pero no te aguantas, cuando yo entré a buscar un plato me gritaste que 'le pusiste esto, le pusiste aquello' ", reclamó.

"Es tu trabajo aquí (decirlo todo en forma de burla), ponte a cocinar, mejor (…) a mí tú me haces los mandados, eres bien hipócrita porque de todos andas hablando a sus espaldas", concluyó Ricardo bastante molesto, aunque con algunas risitas disimuladas que dieron a entender que no hay un problema serio.

Luego de esto, los ánimos entre los cocineros se calmaron gracias a la intervención de los demás que pidieron cambiar el tema, pero la duda ya quedó entre los fans: ¿hay una rivalidad ahí o simplemente necesitaban desahogarse?

¿Quién es la conductora y los jueces de MasterChef 24/7?

Al igual que en otras ediciones, el equipo de jueces está compuesto por Poncho Cadena, Zahie Téllez y Adrián Herrera; por otro lado, la conducción conservó a Claudia Lizaldi como presentadora estelar de MasterChef México 24/7 2026.

¿Dónde ver el 24/7 de MasterChef México 2026?