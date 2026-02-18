Así puedes quitar el olor a pescado de tu refri

El tema de los olores se convierte en un auténtico problema cuando estos se impregnan en espacios de difícil acceso o cuando realmente son imposibles de quitar. Ahora, cuando eso se traslada al refrigerador, el asunto se vuelve severamente incómodo. Por ello, este tip resulta sumamente oportuno, pues ayudará a que el mal olor provocado por el pescado desaparezca del sitio donde se guardan los alimentos frescos.

¿Qué se necesita para quitar el mal olor del pescado en tu refri?

Cuando un alimento se “echa a perder” y no te percatas de manera oportuna, el mal olor es un verdadero problema. En ocasiones se soluciona simplemente quitando el alimento o recipiente, pero cuando el aroma ya se impregnó dentro del electrodoméstico e incluso contaminando otros recipientes e incluso la estructura del refri… la situación ya no es tan sencilla como se pensaba.

Ahora, si eso se traslada al problema específico con el pescado, no hay manera de pensar de manera positiva, pues la “apestosidad” de esta comida en específico es sumamente fuerte. Hay casos que con una u otra solución casera o incluso con la utilización de productos especiales… las cosas siguen oliendo mal dentro del refri. Por ello, debes conseguir los siguientes productos para comenzar con la resolución de tu problema.

1 taza de agua tibia

1 taza de vinagre blanco

1 recipiente pequeño

2 cucharadas de bicarbonato de sodio

1 limón (opcional)

¿Cómo se prepara esta solución para quitar el olor a pescado de tu refrigerador?

Ahora, solamente queda seguir estos sencillos pasos para crear una mezcla certera que solucionará tus problemas de olores.

1.- El primer paso es vaciar el refri y desmontar incluso las cajas que puedan quitarse.

2.- Ahora se debe mezclar el vinagre blanco con el agua tibia, para que con esa solución se limpie y desinfecte, gracias a la utilización de un trapo-paño limpio.

3.- Con otro trapo limpio y seco debes quitar todo líquido.

4.- El siguiente punto es dejar un recipiente de bicarbonato de sodio dentro del refrigerador. Esto se dejará así de 24 a 48 horas, con la intención de que se absorban los olores. Allí se pueden agregar rodajas de limón al lado del bicarbonato, esto para un efecto más neutralizador.

5.- Mientras que como consejo final, se indica que se puede dejar un recipiente de bicarbonato de sodio en el refri para futuros olores desagradables.