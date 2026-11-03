Mezclar jabón y vinagre: para qué sirve y por qué se recomienda

A la hora de la limpieza nos podemos encontrar con una gran cantidad de trucos para poder limpiar más rápido y con mayor eficacia. En este caso se ha popularizado la mezcla de jabón y vinagre.

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Con los dos elementos mencionados podemos obtener un limpiador multiusos casero, desengrasante y suavizante de ropa. Es un gran aliado a la hora de realizar una limpieza rápida y sin esfuerzos.

¿Cuáles son los beneficios de la mezcla en la limpieza?

Puedes aplicar la mezcla de jabón y vinagre para los siguientes objetivos:

Limpieza de superficies y cocina (con jabón líquido para platos)

Arranca la grasa: puedes limpiar hornos, estufas, extractores y sartenes rebeldes.

Brillo en griferías: Remueve las manchas de agua y los residuos de cal o sarro en los grifos del baño y la cocina.

Quita el olor a huevo: despídete de los olores fuertes que suelen quedar en la vajilla.

Lavado de ropa (con jabón para ropa o en polvo)

Otra opción es la del suavizante natural debido a que ablanda las fibras de las telas sin necesidad de usar químicos comerciales. También contribuye a eliminar olores como el sudor o la humedad.

Si lo colocas en el lavarropas vas a poder disolver los hongos, el sarro y el jabón acumulado.

Jardinería (con jabón líquido, agua y sal)

Herbicida ecológico: El vinagre seca las hojas de la maleza y el jabón actúa como "fijador" (tensioactivo) para que la mezcla se adhiera bien y penetre en la planta. [1]

Es muy recomendado debido a que el jabón tiene la posibilidad de atrapar la suciedad en el agua y el vinagre descompone minerales y grasas pesadas. Es elegido ante los limpiadores industriales porque es biodegradable y accesible.

Procura no guardarlos durante mucho tiempo ni mezclarlo con cloro o lavandina porque es altamente tóxico y peligroso para la salud.