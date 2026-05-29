Luto en la música mexicana: Mariachi Vargas de Tecalitlán anuncia la trágica muerte de un integrante

La música mexicana se encuentra de luto por la muerte de Ángel López, violinista del Mariachi Vargas de Tecalitlán. Falleció a los 39 años de edad, a causa del cáncer que padecía.

"Su virtuosismo, su entrega en cada escenario y esa pasión inigualable con la que hizo vibrar las cuerdas de su violín y su voz dejan una huella profunda en nuestra cultura y en el corazón de todos los que tuvimos el honor de escucharle", dijo la icónica agrupación en el comunicado oficial que dio a conocer el fallecimiento. "Gracias por tanta música y por poner en alto el nombre de México, Maestro Ángel. Su legado seguirá resonando en cada nota".

Menos de una semana antes de su muerte se había iniciado una campaña de GoFundMe en nombre de Ángel López, con el fin de recaudar fondos que le ayudaran a pagar sus gastos médicos. Fue en noviembre de 2024 que el músico dio a conocer que había sido diagnosticado con cáncer, a través de las redes oficiales del Mariachi Vargas de Tecalitlán. Recientemente también se habían hecho presentaciones de mariachi en beneficio de Ángel.

"Nos unimos para tenderle una mano. Su historia, su talento y su espíritu merecen seguir brillando, y con tu apoyo podemos ayudarle a cubrir tratamientos, medicinas, hospital y cuidados mientras lucha por su vida y su música", decía la campaña de GoFundMe, que ha alcanzado el 54% de la cantidad que buscaba.

Quién era Ángel López

Originario de San Luis Potosí y nacido el 28 de abril de 1987, Ángel López se desempeñaba como violinista del Mariachi Vargas de Tecalitlán desde 2018. Antes, estuvo de gira por 5 años con Juan Gabriel como parte de Mariachi De Mi Tierra; El Divo de Juárez incluso llegó a incluir solos de Ángel López en sus conciertos.

A sus 39 años, Ángel López estaba casado y era padre de 3 hijos.

