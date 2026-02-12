Esto es lo primero que debes renovar de la casa cuando quieres remodelar con poco presupuesto

Cuando pensamos en remodelar cierto espacio del hogar, imaginamos que requerimos grandes sumas de dinero para mejorar su aspecto. Por suerte, no es así, ya que es posible renovar la casa con poco presupuesto fácilmente.

Para que puedas empezar con un cambio único, te detallaremos qué es lo primero que debes cambiar para obtener un nuevo aspecto; la respuesta te dejará enormemente sorprendido.

¿Qué es lo primero que se debe remodelar de una casa?

Uno pensaría que para hacer cambios notables es necesario hacer grandes inversiones de dinero, pero no es así. Los expertos detallan que lo primero que podemos renovar de la casa es, sin dudas, la pintura, puesto que es algo no tan costoso y será lo que va a sobresaltar a la vista. Por lo que se recomienda optar por tonos claros para ampliar la estancia.

Otros cambios que puedes hacer con poco presupuesto son cuando incorporamos textiles en la decoración; ya sea modificando las fundas de los cojines en la sala, las cortinas o las alfombras, podrás modificar el ambiente que hay en la zona.

La tercera opción que puedes usar para remodelar sin la necesidad de comprar muebles o hacer intervenciones caras es modificar la iluminación. Ya sea cambiando la intensidad de los focos o agregando lámparas de pie en diversos puntos de la habitación.

¿Cuánto dinero se necesita para remodelar una casa?

Las opciones que te compartimos anteriormente se destacan por ser alternativas para remodelar con poco presupuesto, pero es usual que algunas personas quieran saber el costo que implica la remodelación completa de una casa.

Los precios van a depender de muchos factores, destacándose las dimensiones de la vivienda, las tareas que se deban hacer y los prestadores de servicios. Pero se estima que los cambios pueden ir desde los 3 mil 500 pesos hasta superar los 15 mil pesos, llegando a casi los 60 mil pesos. Ahora ya sabes qué es lo primero que puedes renovar de la casa , recomendaciones que te ayudarán a lograr un gran cambio con poco dinero; ponlo a prueba.