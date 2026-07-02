¡No las tires! 5 ideas fáciles para reutilizar tus fundas viejas de celular

¿Quién no ha desechado una funda de celular? Estos artículos son bastante comunes de encontrar en cualquier tienda. Todo aquel que posee un smartphone suele adquirir una funda para su protección. No obstante, en cuanto sale un diseño nuevo o mejor, las carcasas son desechadas casi de manera inmediata. Si eres de los que suele comprar fundas constantemente, aquí te compartimos 5 ideas fáciles para reutilizarlas y no tirarlas a la basura. Lo mejor de todo es que obtendrás artículos útiles para el hogar, además de contribuir al cuidado del medio ambiente.

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¿Cómo reutilizar las fundas de tu celular? 5 ideas fáciles para darles una nueva vida

Desde jaboneras caseras que darán un toque espectacular a tu bañera, hasta una útil paleta de maquillaje. Checa estas 5 ideas fáciles para reciclar las fundas de tu celular.

Jabonera casera

Las fundas de celulares son perfectas para crear jaboneras caseras, pues gracias a su diseño y material, el jabón no se resbala. Dales una segunda vida y colócalas en tu bañera, ¡se verán preciosas!

Paleta de maquillaje

Gracias a su superficie plana de silicona, las carcasas de teléfono pueden reutilizarse para crear una paleta de maquillaje, en la que puedes mezclar distintas bases, cremas u otros productos antes de aplicar. Eso sí, desinféctalas antes de darles este uso.

Alfiletero

Si lo que buscas es un artículo más funcional a la hora de coser, esta idea es perfecta para ti. Rellena la funda con un poco de algodón o esponja y conviértela en el alfiletero ideal.

Joyero

Esta idea es más sencilla, pero igual de funcional. Convierte tu antigua carcasa de teléfono en un auténtico joyero. No tienes más que colocar tus anillos, collares o aretes sobre la misma y listo. Obtendrás un artículo completamente útil… ¡Y sin gastar un centavo extra!

Soporte para esponjas de cocina

Al igual que con la jabonera casera, las fundas de teléfono suelen ser un gran soporte para las esponjas de cocina. Coloca una de estas en tu fregadero y ya no sufras con las esponjas resbaladizas.

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¿Implementarás alguna de estas ideas?