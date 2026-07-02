Ideas DIY: Cómo hacer un portavelas aromático para el dormitorio con ramitas secas de podas

El hogar puede interpretarse como una extensión de nuestro cuerpo y es que es el lugar de donde nos vamos y al cual regresamos a diario. En él recargamos nuestras energías, nos reunimos con nuestra familia y descansamos.

Es por ello que nuestra casa merece el mismo cuidado que le damos a nuestro cuerpo. Por lo tanto, no solo debemos priorizar su mantenimiento sino también un trato que incluye la higiene, el diseño y la decoración de cada uno de sus ambientes.

¿Decoración con elementos artesanales?

Es en este marco que cuando nos centramos en la decoración de un hogar nos imaginamos diferentes elementos pero, en la actualidad, una de las tendencias que viene pisando fuerte es el empleo de objetos artesanales.

Estas creaciones no necesariamente deben ser adquiridas en ferias o comercios regionales, sino que somos nosotros mismo quienes podemos darles forma con nuestras propias manos. Al respecto, las ideas DIY (Hazlo tú mismo) son las que invitan a crear a partir de la imaginación y utilizando materiales que por lo general pueden reciclarse.

¿Cómo hacer un portavelas?

Si buscamos un ejemplo para decorar nuestra casa y hacerlo con nuestras propias manos, una de las ideas DIY que se destaca es la de crear un portavelas aromático para el dormitorio a partir de ramitas secas de podas.

Este proyecto es súper sustentable y ayuda a darle un toque cálido, rústico y relajante al dormitorio. A continuación se detalla el paso a paso para armarlo de una manera muy creativa:

Materiales

Ramitas secas de poda: Pueden ser de poda de jardín. Si consigues de lavanda, romero, eucalipto o canela, ya tendrás el aroma incorporado. Si usas ramas comunes (como de aromo, olivo o vid), no te preocupes, lo solucionamos con aceites esenciales.

1 vaso o frasco de vidrio recto: Puede ser un frasco de mermelada o yogur reciclado. Lo importante es que las paredes sean lo más rectas posibles.

Vela pequeña: Puede ser una vela de noche (tealight) o una de soja aromática que quepa dentro del frasco.

Pistola de silicona caliente (o pegamento universal fuerte).

Tijera de podar o alicate.

Elementos decorativos (opcional): Hilo de yute o sisal, rodajas de naranja secas o estrellas de anís.

Aceite esencial: De lavanda, sándalo o manzanilla (ideales para el descanso en el dormitorio) si usas ramas sin aroma propio.

Paso a paso

Preparación de las ramitas: Corta las ramas con la tijera de podar para que tengan la misma altura, idealmente un centímetro más altas que el borde del frasco de vidrio para que lo cubran por completo. El armado de la base: Pon una línea vertical de silicona caliente sobre el frasco de vidrio y pega la primera ramita de forma vertical, alineada con la base del frasco para que luego quede estable al apoyarlo. Cubrir el frasco: Sigue pegando las ramitas una al lado de la otra alrededor de todo el frasco. No busques la perfección simétrica; que tengan diferentes grosores y texturas es justamente lo que le da el encanto rústico y orgánico.

El toque aromático y decorativo

Si tus ramas no tienen aroma natural: Coloca unas 4 o 5 gotas de tu aceite esencial favorito directamente sobre la madera de las ramitas (la madera porosa absorberá el aceite y lo irá liberando con el calor).

El toque final: Dale 2 o 3 vueltas al centro del portavelas con el hilo de yute y haz un nudo o moño. Puedes pegar una estrella de anís o una rodaja de cítrico seco en el centro del lazo para sumarle un detalle estético y otra capa de aroma.

A encender