Crochet para niños: cómo tejer una guirnalda de Paw Patrol para decorar fiestas

Si piensas que decorar la casa es una tarea que quita mucho tiempo, estás más que equivocada. En realidad, esta misión mucho más sencilla de lo que parece cuando se recurre a ideas muy útiles que te pueden salvar del apuro para cualquier festejo, como las guirnaldas de crochet de los Paw Patrol que quedan lindas para fiestas infantiles o para hacer que los momentos importantes se vuelvan inolvidables.

Qué materiales se necesitan para una guirnalda de Paw Patrol

Lo primero que hay que hacer para estos diseños, es conseguir los materiales para tener todo a la mano y que el proceso sea mucho más sencillo. Para estas manualidades de la "Patrulla Canina" hechas en casa se necesitan estambres gruesos, cuyo color dependerá del cachorro en el que quieras inspirar tus modelos: azul para Chase; rosa para Skye; amarillo para Rubble o rojo para Marshall. También negro y blanco para los detalles.

Las manualidades de crochet también sirven para hacer decoración para las fiestas de tus hijos|Imagen creada con IA

En cuanto al gancho, la medida idónea ronda de los 7 a los 10 mm, ya que tienen la estructura adecuada para el tamaño del hilo, de acuerdo con información del sitio especializado KnitPro.

Paso a paso para tejer una guirnalda festiva de Paw Patrol en crochet

Empieza tejiendo los banderines con una cadena de 18 puntos y vuelta en puntos bajos para darle forma de un triángulo. Aquí vas a usar el color elegido o incluso puedes ir intercalando para incluir a todos los personajes de la famosa "Patrulla Canina" .



. Es muy importante que NO hagas la silueta lisa, ya que aproximadamente a la mitad debes pasar a la formación de las caritas con café o beige. Si ya tienes un poco de experiencia en el crochet, puedes guiarte con una imagen de internet, pero si apenas estás aprendiendo, en plataformas como Pinteres e Instagram hay patrones especiales.



Otra idea para complementar, es hacer triángulos para la guirnalda de crochet con detalles como alusivos a Paw Patrol , como sirenas de ambulancias o patrullas, por Marshall y Chase. O bien, de aviones y construcciones, por Skye y Rubble. Asimismo, no fallan las formas de huellitas o placas policíacas.



, como sirenas de ambulancias o patrullas, por Marshall y Chase. O bien, de aviones y construcciones, por Skye y Rubble. Asimismo, no fallan las formas de huellitas o placas policíacas. Con estambre de color contrastante, forma la tira principal que deberá medir aproximadamente metro y medio, tamaño que puede varias según el lugar donde vayas a colgarlo.



Por último, ve uniendo los banderines previamente hechos sobre la superficie con puntadas invisibles, pero que sí sean resistentes para que no vayan a deformarse con el paso del tiempo y siempre estén listas para usarse. Si crees que le falta vida, borda un par de pompones de colores para que quede pachoncito.



Puedes hacer diferentes banderines para una guirnalda de fiestas con personajes de Paw Patrol|Pinterest

Y listo, tendrás una guirnalda de crochet inspirada en Paw Patrol y que sirve perfecto para decorar las fiestas infantiles, las fechas especiales o hasta para embellecer las habitaciones de los niños con poco presupuesto. Lo mejor es que no hay que ser experto en bordado, sino que basta con un poco de creatividad y paciencia para resultados espectaculares que seguro a tus hijos les encantarán.