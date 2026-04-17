Esta es la manera en que tus dedos pueden salvarte de una estafa digital

La tecnología sigue avanzando para llenar de soluciones al ser humano, sin embargo parte de esos avances trae consigo complicaciones en temas como seguridad digital. Por ello, es cada vez más común saber que la Inteligencia Artificial es una herramienta que se usa para engañar a las personas. En este caso, se recomienda el truco de los 3 dedos para evitar una estafa por videollamada.

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¿Qué es el truco de los 3 dedos para evitar una estafa digital?

En medio de tantos avances y herramientas para realizar trámites por línea, muchos se han sentido con temor de abrir links equivocados o participar de procesos fraudulentos. En este caso, un asunto se viralizó hace poco en cuanto al ámbito del deepfake, donde un sujeto se enfrentó a un estafador artificial.

El hombre participaba de una videollamada con una “persona” de la que sospechó por parecer generada por IA. En ese sentido, dudó de lo que estaba ocurriendo y pidió que (en esta caso Inteligencia Artificial) tomara un objeto de lo que se veía en el fondo. Ese paso sí pudo realizarlo, pero después el hombre sacó el truco de los 3 dedos.

Allí, la siguiente petición fue que pusiera sus 3 dedos delante de su cara. Ante dicha petición, la supuesta persona que se encontraba del otro lado de la videollamada puso trabas. Decía que cuál era el motivo de dicha petición, que confiara en él. Sin embargo, al intentarlo… se evidenció un terrible proceso de renderización. Por eso, el humano tomó la decisión de colgar al instante.

@josephramirezrivera El uso de la IA se está saliendo de control #ia #inteligenciaartificial #fake #scammer ♬ sonido original - Joseph Ramírez

¿Cómo se puede evitar una estafa digital?

La realidad es que hay consejos básicos que siempre se han compartido con las personas, tales como nunca recibir una llamada de extraños, no dar datos bancarios o personales en llamadas y no abrir links desconocidos. Sin embargo, una de las grandes preocupaciones es que ser parte de una estafa digital es muy sencillo, por eso se llama a actualizarse constantemente, pues el truco de los 3 dedos probablemente no sea suficiente en unos días, pues la IA sigue caminando de manera muy veloz.