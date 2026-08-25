Así puedes secar tu ropa en estos días que las lluvias no se detienen

Hace unos meses el país vivió sequías importantes en varios estados, sin embargo cuando las lluvias comenzaron a caer, la mayoría de las zonas en México se vieron beneficiadas. Ante eso, en el día a día, quienes requieren del lavado de sus pertenencias deben aprender a secar las cosas de otra forma que no sea con el sol natural.

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¿Cómo secar tu ropa en tiempos de lluvias?

Obviamente si tienes la oportunidad, instala un espacio de lavado y secado en tu casa o compra lavadoras que cumplen a la perfección dichas labores. Pero los que solamente tienen lavadora o incluso limpia la ropa a mano, la temporada de lluvias está pronosticada a terminar hasta mitad de noviembre. Ante eso, estos tips te pueden funcionar a la perfección.

Lava temprano

Sonará absurdo y depende de dónde vivas y la forma de tu casa, pero cuando lavas a buena hora, la ropa pasa más tiempo expuesta al aire que corre en tu hogar o al aire libre. Eso permitirá que el tiempo sea un factor clave para que las prendas alcancen un nivel de secado suficiente para utilizarla a la brevedad… si es que se vuelve urgente alguna pieza en especial.

Evita meter mucha ropa

Otra forma de lidiar con las lluvias, y estas dos últimas recomendaciones van de la mano, se indica que mientras menos ropa metas en un ciclo de lavado es más sencillo sortear un mal secado. Al ser menos piezas, el proceso de centrifugado permite que el movimiento sea más efectivo. Aún así requerirá de un tiempo de tendido… pero probablemente sin tantas piezas realmente mojadas/húmedas.

Otro ciclo de centrifugado

Aquí más es más, pues si las lluvias te tienen fastidiado porque tu ropa no se seca, otro ciclo de centrifugado puede ayudarte a dejar tus prendas prácticamente listas. Entonces, siguiendo todos estos consejos podrías lograr una rutina de lavado anti temporada de lluvia. Inicias temprano, aplicas doble centrifugado y no metes tantas piezas para hacer todo el procedimiento más efectivo.