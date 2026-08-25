3 amuletos que debes colocar en tu cartera para atraer el dinero

La cartera es un objeto que se utiliza a diario para guardar los billetes, monedas y tarjetas. Sin embargo, hay tradiciones espirituales que le dan a este objeto un espacio simbólico para concentrar intenciones relacionadas con la prosperidad y la abundancia.

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Hay objetos cotidianos que funcionan como amuletos para que puedas atraer el dinero. Si bien son creencias y no cuentan con un respaldo científico, pues es muy aplicado por las personas para tener buena suerte.

¿Cuáles son los amuletos para la cartera?

Laurel: símbolo del triunfo y victoria

Este es un amuleto que se relaciona con el triunfo, el poder, la sabiduría y la victoria. Si colocas una hoja de laurel dentro de la cartera es una manera de conectar el lugar donde se guarda el dinero con la energía simbólica del éxito.

Para activar el ritual tienes que tomar una hoja de laurel entre tus manos y establece una intención relacionada con la prosperidad. Pide que el dinero no falte en tu cartera y que los recursos fluyan de manera abundante.

Usa el laurel en la cocina y para tus rituales de la buena suerte.|(ESPECIAL/CANVA)

Un billete extranjero: el amuleto que no debes gastar

Este es otro amuleto de la suerte que según la tradición este objeto representa la llegada constante de recursos y nuevas oportunidades económicas. Hay quienes utilizan un billete de un dólar estadounidense como símbolo de abundancia.

Lo que debes hacer es sencillo, coloca el billete en un lugar de la cartera y ahí debe permanecer guardado y no debe utilizarse para realizar compras.

Monedas chinas: un clásico del Feng Shui

Por último, tenemos este amuleto que es uno de los más reconocidos en el ámbito del Feng Shui. Estas monedas presentan un agujero cuadrado en el centro y suelen estar unidas mediante cintas de colores.

Horóscopo Chino: Usa unas monedas chinas con un hilo rojo para la buena suerte. |Especial/Canva

Su forma representa la interacción entre el cielo y la tierra, mientras que las inscripciones se relacionan con conceptos de armonía, equilibrio y prosperidad. Las agrupaciones de tres, seis o nueve monedas también son comunes.