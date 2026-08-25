MasterChef 24/7: ¿Qué es la tetela, el antojito que brilló en la masterclass de la Chef Isabel Carvajal?

Este martes, la tetela se convirtió en la gran protagonista de la Cocina Oculta de MasterChef 24/7 , y es que en su masterclass de hoy la Chef Isabel Carvajal nos enseñó a preparar esta delicia y, además, compartió varios secretos para volverla simplemente especial en la mesa... ¿pero qué es una tetela, por qué es tan popular en México y de dónde viene?

¿Qué son las tetelas y cómo hacerlas al estilo MasterChef 24/7?

"Se hace como si fuera un triangulito y luego después lo puedes hacer con hoja santa, epazote, o flor de calabaza, o en lugar de hacerlo así puedes hacer la tortilla y luego rellenarla", explicó la Chef al hacer una tetela rellena de requesón con flor de calabaza como adorno con una rica tortilla de maíz azul como base.

La tetela, explicó la "Maestra de Fuego", es toda una tradición de la cocina oaxaqueña y mixteca: se trata de sabrosas "empanadas" triangulares hechas de masa para tortillas y rellenas de frijoles negros refritos, aunque también el queso y el requesón son una excelente opción para el relleno.

Lo especial de las tetelas, además de su forma triangular, es el hecho de que se calientan en un comal sin aceite; si quieres animarte a prepararlas en casa, acá te compartimos la receta:

INGREDIENTES

Medio kilo de masa o harina de maíz de masa de maíz y una pizca de sal.

Dos tazas de frijoles negros refritos (sazonados con hoja de aguacate secada y molida para el toque autoténtico); también puedes agregar requesón, queso oaxaqueño o chicharrón prensado.

Crema de rancho, queso fresco rallado, salsa molcajeteada y aguacate para acompañar.

CÓMO HACER TETELAS PASO A PASO

Amasar : Mezclar la masa con un poco de agua tibia y sal hasta obtener una textura suave, moldeable y que no se pegue en las manos.

: Mezclar la masa con un poco de agua tibia y sal hasta obtener una textura suave, moldeable y que no se pegue en las manos. Formar la tortilla : Hacer una bola de masa del tamaño de una pelota de golf y aplastarla en la prensa para tortillas (con plásticos) hasta lograr un círculo mediano, ligeramente más grueso que una tortilla común.

: Hacer una bola de masa del tamaño de una pelota de golf y aplastarla en la prensa para tortillas (con plásticos) hasta lograr un círculo mediano, ligeramente más grueso que una tortilla común. Agregar el relleno : Colocar una cucharada de frijoles refritos justo en el centro del círculo de masa.

: Colocar una cucharada de frijoles refritos justo en el centro del círculo de masa. Doblado triangula r: Doblar tres extremos de la tortilla hacia el centro, superponiéndolos ligeramente para formar un triángulo perfecto y sellar el relleno adentro.

r: Doblar tres extremos de la tortilla hacia el centro, superponiéndolos ligeramente para formar un triángulo perfecto y sellar el relleno adentro. Cocción : LLEVAR la tetela a un comal bien caliente a fuego medio. Cocinar durante 2-3 minutos por lado hasta que la masa se cueza, se dore ligeramente y se infle un poco.

: LLEVAR la tetela a un comal bien caliente a fuego medio. Cocinar durante 2-3 minutos por lado hasta que la masa se cueza, se dore ligeramente y se infle un poco. Servir: Acompañar calientes abriéndolas por la parte superior o encima con crema, queso y salsa al gusto.

La proteína también se lleva muy bien con las tetelas: desde el chicharrón hasta pato, camarones o incluso mantarraya, las opciones de relleno en este antojito mexicano son infinitas y nos muestran cómo la creatividad puede convertir una simple empanada de maíz en toda una experiencia... ¿qué te parece si le das una oportunidad a las tetelas?

¿Quién es la conductora y los jueces de MasterChef 24/7?

Al igual que en otras ediciones, el equipo de jueces está compuesto por Poncho Cadena, Zahie Téllez y Adrián Herrera; por otro lado, la conducción conservó a Claudia Lizaldi como presentadora estelar de MasterChef México 24/7 2026.

¿Dónde ver el 24/7 de MasterChef México 2026?