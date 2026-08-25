León Tolstói dio a conocer el secreto verdadero de la felicidad: “No es hacer siempre lo que se quiere”

La felicidad es un estado que muchas personas buscan en la vida y el escritor ruso Lev Nikoláievich Tolstói, que en Latinoamérica es conocido como León Tolstói, dio un importante consejo al respecto.

El escritor es muy importante a nivel mundial y es un referente por los consejos sabios que son muy tenidos en cuenta a la hora de aplicarlos en la vida diaria. Así es que toma relevancia a la hora de hablar de la felicidad.

Una de sus frases más conocidas es “no es hacer siempre lo que se quiere” aquí te vamos a contar todo lo que necesitas saber sobre esta frase y cuáles son las lecciones que tiene para ti.

¿Cuál es el secreto de la felicidad?

León Tolstoi manifiesta en su frase “No es hacer siempre lo que se quiere”, que se debe diferenciar entre el bienestar y el capricho. Esto es aplicable cuando se trata de querer cambiar una situación o escenario.

La frase completa nos dice “no es hacer siempre lo que se quiere, sino querer siempre lo que se hace”, ya que la segunda parte –”sino querer siempre lo que se hace”– hace una llamada para actuar de manera consciente y para que sea así es clave tener un propósito.

Es decir que las principales enseñanzas de esta frase radican en: Aprender a aceptar las cosas tal cual son y ocurren; Valorar lo que se vive y las lecciones que implica; Tener presente que todo tiene una lectura positiva

Si tenemos que decir cuál es el secreto en sí tenemos que mencionar que para la búsqueda de la felicidad es vital tener una mentalidad positiva sin importar el entorno. También podemos tener en cuenta que otro mensaje de León Tolstói con esta cita es que importa más la actitud que se tiene que lo que sucede y el entorno en el que uno se desarrolla.