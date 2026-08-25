Ver cómo tu cabello pierde su volumen natural puede ser preocupante, ya que los peinados lucen más escasos y la coleta se siente cada vez más delfada.

Muchas veces, la primera reacción es correr al supermercado a comprar champús comerciales con promesas milagrosas o lociones capilares costosas.

Sin embargo, la ciencia dermatológica demuestra que el folículo piloso es una de las estructuras con mayor actividad metabólica del cuerpo, lo que significa que su salud depende estrictamente de los nutrientes que transporta el torrente sanguíneo.

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7 alimentos que debes comer si notas que tu cabello se está adelgazando

Huevos

Son la fuente de biotina natural más accesible y potente en los alimentos. Esta enzima es fundamental para producir queratina. Además, contienen colina y zinc, minerales que previenen la miniaturización del folículo.

Espinacas y vegetales de hoja verde

El hierro ayuda a que los glóbulos rojos transporten oxígeno directamente a la raíz del cabello. Una deficiencia de hierro es una de las causas principales del adelgazamiento capilar difuso, especialmente en mujeres.

Comer espinacas ayudará a dar más densidad a tu melena|Pexels: Irene Ästhetik

Salmón y pescados grasos

El cuerpo no puede producir estos ácidos grasos por sí mismo, pero los necesita para mantener el cuero cabelludo hidratado y las glándulas sebáceas nutridas.

Aguacate

Es una joya antioxidante que combate el estrés oxidativo provocado por la contaminación y los rayos UC sobre la piel de la cabeza.

Nueces y semillas de girasol

El zinc juega un papel crucial en el crecimiento y la reparación del tejido capilar. También ayuda a mantener las glándulas sebáceas alrededor de los folículos funcionando correctamente.

Las nueces y semillas aportan densdad a tu cabello y evitan su caída|Dimenshtein Olga

Camote o batata

El cuerpo transforma el betacaroteno en vitamina A, la cual es indispensable para la producción de sebo saludable. Este sebo natural actúa como un acondicionador orgánico que evita que el cabello nuevo nazca quebradizo o seco.

Pollo o pavo

Una dieta baja en proteínas condena al cabello al adelgazamiento crónico. Las aves proporcionan los bloques de aminoácidos necesarios para que la estructura molecular de la hebra se mantenga firme, elástuca y con cuerpo

