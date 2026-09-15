La base de la cama suele quedar fuera de la decoración, aunque ofrece varias posibilidades para mejorar el aspecto del conjunto y aprovechar metros, como lo son estas 5 ideas bonitas que nunca pasan de moda. Un recurso clásico consiste en cubrir el espacio bajo el colchón con un faldón textil. Pero si lo que quieres es ocupar el espacio debajo de la ventana, estas opciones son ideales para casas pequeñas.

Otras alternativas incorporan cajones, cestos, baúles o un banco. Estas soluciones aparecen de forma recurrente en publicaciones especializadas de interiores por su combinación entre función y apariencia para la casa, la cual también puedes decorar con 4 manualidades fáciles para este 15 de septiembre y darle un toque mexicano.

Cómo decorar la base de la cama: 5 ideas bonitas que nunca pasan de moda|IA

Así puedes decorar la base de la cama

1. Faldón: El faldón es una de las alternativas más tradicionales para cubrir la estructura situada debajo del colchón. Este elemento puede aportar una apariencia más ordenada y, al mismo tiempo, esconder cajas o artículos almacenados debajo.

2. Objetos de almacenamiento: Los cajones inferiores aprovechan un área que normalmente queda libre. Los modelos con compartimentos integrados facilitan el acceso a ropa de cama, prendas de temporada y otros objetos sin añadir un mueble independiente al dormitorio.

3. Tapete: Un tapete que sobresalga parcialmente por los laterales y el frente. La combinación de textiles permite delimitar visualmente el área de descanso y añadir textura sin cambiar los muebles principales.

4. Manta doblada: Una manta doblada sobre el extremo inferior también puede aportar contraste de textura. Esta opción funciona especialmente bien cuando el resto de los textiles mantiene una paleta coordinada, ya que permite introducir un cambio visual sin saturar el ambiente.

5. Panel decorativo: Una alternativa distinta consiste en colocar un elemento decorativo bajo la estructura, como un panel de madera, una pieza textil rígida o un biombo de dimensiones reducidas. El objetico es ocultar parcialmente el espacio inferior.