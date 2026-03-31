Cómo usar colores coral en maquillaje sin exagerar

El maquillaje coral está en tendencia durante esta primavera de 2026, y uno de los estilos que resultan más fáciles de hacer es el monocromático, con productos únicamente en estas tonalidades.

Conoce cuáles son los trucos de los expertos para evitar lucir exagerada y encontrar el estilo perfecto que combine con tu personalidad y con tu tono de piel para así sumarte a la nueva corriente de maquillaje peachy.

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Así puedes usar colores coral en tu maquillaje

Para conseguir un buen maquillaje en tonos coral que sea sutil y elegante la clave está en jugar con las texturas, intensidades y matices, evitando el error de ocupar lo mismo en todo el rostro, ya que esto hará que se vea plano.

Los tonos durazno o corales son extremadamente versátiles, aportan calidez y vitalidad y también favorecen a casi todos los tonos de piel si se aplican correctamente. Algunos de los consejos de expertos para evitar caer en la exageración son:

Cambia las texturas

Puedes usar una sombra mate en los ojos para dar profundidad a la mirada, elegir un rubor crema para un acabado más brillante y natural y un gloss o labial satinado para que los labios sean el centro de atención.

El maquillaje coral en crema aporta un look más luminoso al rostro|Pinterest

Graduación de colores coral

Trata de aplicar diferentes intensidades en cada zona del rostro, dependiendo de lo que quieras destacar. Si decides que los protagonistas serán los ojos, combiene mantener el blush más sútil para que no compitan entre sí y viceversa.

Look nude coral

Este es el maquillaje perfecto para el día a día, y se consigue eligiendo tonos corales que tiendan hacia el beige o el albaricoque, ya que son más discretos y mantienen una escencia cálida que dará vida a tu cara.

El maquillaje coral debe estar bien difuminado para verse sofisticado|Pinterest

Difumina bien los bordes

Esto es esencial para obtener un look minimalista, ya que difuminando correctamente los bordes todo el maquillaje se fundirá con la piel y podrá lucir mucho más natural y menos sobrecargado a pesar de usar mucho color.

