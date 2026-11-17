Durante años, el maquillaje ahumado tradicional estuvo dominado por sombras negras mate y grises oscuros. Aunque dramático, este estilo suele endurecer los rasgos, restar amplitud al ojo y marcar las líneas de expresión con el paso de las horas.

Hoy las pasarelas y los maquilladores profesionales proponen una evolución mucho más favorecedora y luminosa. El nuevo Smokey Glam en tonos café tostado y dorado suave reemplaza la rigidez del negro por una paleta cálida inspirada en el café expreso, el caramelo y los destellos de champagne.

Esta combinación otorga profundidad y misterio a la mirada, pero con un acabado aterciopelado y radiante que suaviza las facciones y se adapta a cualquier edad.

¿Cómo lograr el nuevo Smokey Glam cálido?

Para conseguir un acabado ligero, moderno y libre de pliegues, aplica esta técnica en cuatro pasos clave:

Prepara un lienzo hidratado y flexible

Aplica una prebase de ojos ligera o una gota de corrector hidratante bien difuminado sobre el párpado móvil.

Evita sellar con exceso de polvo compacto para que las sombras en crema y satinadas se fundan con la piel sin acartonarse.

Evoluciona el Smokey Glam hacia la tendencia de maquillaje en tonos café tostado y dorado suave Evoluciona el Smokey Glam hacia la tendencia de maquillaje en tonos café tostado y dorado suave

Crea profundidad con café tostado en crema

Toma un lápiz de ojos cremoso de larga duración o una sombra en barra en tono café expreso o chocolate amargo.

Traza una línea gruesa pegada a la raíz de las pestañas superiores e inferiores, enfocando mayor intensidad en el tercio exterior del ojo. Antes de que el producto se fije, difumínalo hacia arriba y hacia la sien con una brocha sintética pequeña.

Suaviza la cuenca con tonos transición cálidos

Con una brocha suelta de difuminar, aplica una sombra en polvo en tono canela, caramelo o café con leche justo sobre el pliegue de la cuenca.

Realiza movimientos circulares suaves para integrar el borde del café oscuro y alargar visualmente la mirada hacia el final de la ceja.

Evoluciona el Smokey Glam hacia la tendencia de maquillaje en tonos café tostado y dorado suave Evoluciona el Smokey Glam hacia la tendencia de maquillaje en tonos café tostado y dorado suave

Ilumina con dorado suave de grano fino

Para dar el toque glam moderno, evita los brillos gruesos y elige una sombra satinada o metálica de textura sedosa en tono dorado suave, miel o champagne.

Presiona el pigmento con la yema del anular en el centro del párpado móvil y añade un toque sutil en el lagrimal.