No se necesita engrosar para que tus labios se vean atractivos, pues aun pequeños y lindos se pueden ver finos. Para ello, el principal consejo es dejar de comprar tonos oscuros de labiales, ya que, pese a que se ven elegantes, hará que se vean más diminutos. Conoce los 5 cortes de media melena que dan volumen al pelo fino y suavizan el rostro.

Antes de poner manos a la obra, debes entender que los colores claros y luminosos son los ideales al crear una ilusión óptica y darle mayor volumen. Por ello, se recomienda optar por labiales nude, suaves y corales, así como rojos luminosos, melocotón y albaricoque, según un artículo de Maybelline New York. Adiós al párpado caído: el truco del "delineado invisible" para abrir la mirada después de los 50.

Cómo maquillar los labios finos para que se vean más lindos aunque sean pequeños|Pinterest

Así puedes maquillar los labios finos

Para comenzar a maquillar los labios, hay que cumplir con un paso y ese es el de hidratarlos, para que se vean más suaves y voluminosos, por lo que se recomienda hacerlo con un bálsamo que aporte volumen.



Definir el arco cupido : Para ello, inicia marcando el centro del labio superior, para crear una V.

: Para ello, inicia marcando el centro del labio superior, para crear una V. Perfilar: Dibuja una línea fina por afuera de borde natural. Pero pon demasiada atención, ya que no podrás excederte ni un solo milímetro.

Dibuja una línea fina por afuera de borde natural. Pero pon demasiada atención, ya que no podrás excederte ni un solo milímetro. Rellenar las comisuras : Para un acabado impecable, se recomienda también perfilar las comisuras de los labios.

: Para un acabado impecable, se recomienda también perfilar las comisuras de los labios. Aplicar gloss: Para darle un efecto extra, aplica un toque de gloss en el centro para obtener los labios que siempre soñaste.

Cabe destacar que tal vez no te salga a la primera, pero basta con seguir intentando para lograr mejores resultados y así tener unos labios finos que, aunque sean pequeños, luzcan lindos.

Asimismo, hay que tomar en cuenta el tono de piel, pues no todos los labiales van con ello. Para los claros se recomiendan los nudes con base beige y rojos. Mientras que los oscuros favorecen los vinos profundos, marrones y el clásico rojo.