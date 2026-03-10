Cómo usar vinagre para quitar las malas energías de tu casa y tener buena suerte en la primavera 2026

La víspera de la primavera 2026 es un gran momento para hacer rituales y limpieza profunda en casa, no solo para desechar todo aquello que ya no se usa y solo roba espacio, sino también porque es una manera de renovar las energías. Esto resulta especialmente útil cuando se trata de quitar las vibras negativas que se van acumulando a lo largo del año y puede hacerse solo con vinagre.

Todo gracias a que se trata de un ingrediente que es excelente para dejar los espacios relucientes y listos para recibir nuevas experiencias. Además, el vinagre es un líquido al que se le atribuyen propiedades de purificación y según datos del blog especializado Alone Together, por eso es que se cree que ayuda a remover todo lo negativo para darle paso a la fortuna.

¿Por qué es bueno limpiar la casa antes de primavera 2026?

Antes de recurrir a este ritual para la abundancia y prosperidad en la primavera 2026, es indispensable limpiar minuciosamente. De acuerdo con datos de Simply Serene, en el Feng Shui, se cree que tener todo en orden antes de que empiece esta temporada sirve muy bien para promover el flujo de energía positiva y hacen que el espacio en general se sienta renovado.

La víspera de primavera 2026 es perfecta para hacer limpieza profunda en el hogar|Canva

Así puedes atraer la buena suerte a tu casa usando solo vinagre

El procedimiento para atraer la fortuna con vinagre es bastante fácil y no se necesitan ingredientes caros, por lo que invirtiendo solo algunos minutos, podrás desbloquear todos los caminos que podrían estar obstaculizados por malas vibras. Solo hay que poner un poco de vinagre blanco en un vaso de cristal transparente, agregar una pizca de sal gruesa y un poco de agua limpia.

Lo siguiente es mezclar suavemente con una cuchara de metal y ponerlo en zonas que se sientan "muy cargadas", como puede serlo la entrada de la casa, tu oficina o estudio personal o habitación matrimonial (cuyos muebles también deberían estar acomodados estratégicamente).

Poner un vaso de cristal con vinagre blanco en la casa ayuda a atraer la buena suerte|Freepik

Deja el recipiente por al menos 3 días, procurando que nadie más lo toque ni lo cambie de lugar. Por último, retira y tira la preparación por el fregadero mientras agradeces la ayuda que te brindó.