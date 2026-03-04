11 ideas de cómo decorar el dormitorio matrimonial, según la suerte del Feng Shui

Por increíble que suene, la forma en que acomodas los muebles de una habitación podría influir directamente en las energías que predominan el ambiente. Esto ya que según la filosofía del Feng Shui, la distribución de un espacio impacta en la armonía y estabilidad, lo que es importante sobre todo cuando se trata de un lugar compartido en pareja.

¿Cuál es la forma correcta de acomodar una habitación matrimonial? Esto dice el Feng Shui