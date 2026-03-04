11 ideas de cómo decorar el dormitorio matrimonial, según la suerte del Feng Shui
Si quieres que la armonía impere en los espacios que compartes con tu pareja, sigue las prácticas aprobadas por el Feng Shui para que siempre estén en paz.
Por increíble que suene, la forma en que acomodas los muebles de una habitación podría influir directamente en las energías que predominan el ambiente. Esto ya que según la filosofía del Feng Shui, la distribución de un espacio impacta en la armonía y estabilidad, lo que es importante sobre todo cuando se trata de un lugar compartido en pareja.
¿Cuál es la forma correcta de acomodar una habitación matrimonial? Esto dice el Feng Shui
- Que ninguno de los dos lados de la cama quede en la pared. Poner la cama pegada a la pared es una forma de reflejar posiciones de poder desiguales en una relación. De acuerdo con información del sitio especializado Aude a Deco, lo mejor es colocarla con ambos lados despejados.
- Usar colores cálidos en toda la decoración. Sí, los tonos que imperan en un dormitorio matrimonial pueden afectar las emociones. Lo mejor es recurrir a colores cálidos y suaves que evoquen tranquilidad.
- No pongas espejos frente a la cama. Ya sea que se trate de un cuarto compartido por una pareja o uno individual, los espejos puestos justamente frente a la cama son un NO rotundo. Mejor colócalos a los costados.
- Recurre siempre a los pares. Más que se un TOC, tener muebles, decoraciones y accesorios en números pares en el Feng Shui es una forma de reforzar la estabilidad de pareja, según explica el sitio Tao of Dana.
- Mantén ordenado el espacio debajo de la cama. Acumular cosas abajo de la cama sirve para ahorrar espacio, pero cuando hay demasiada acumulación pueden interferir con el flujo de energías y es preferible guardar solo lo necesario.
- Pon plantas que se vean bonitas. Para que tú y tu pareja se sientan cómodos estando a solas, tener algunas plantas de interior que sean fáciles de cuidar es una excelente opción. Eso sí, hazlo siempre por pares.
- Prioriza la iluminación cálida. Si quieres evocar el romance en tu cuarto matrimonial, la iluminación cálida es la aliada perfecta porque crea una atmósfera suave que, tal como menciona Lee Clasical Feng Shui, incluso podría fortalecer la conexión.
- No tengas tantos aparatos electrónicos. Además de que las pantallas dificultan un buen descanso, tener muchos artefactos en la recámara puede interferir con la intimidad de pareja.
- Mantén el orden a diario. Un lugar desorganizado hace que las energías se estanquen, además de que genera cierta tensión cuando no puedes encontrar lo que estás buscando. Todos los días pon las cosas en su lugar para que el trabajo sea menos.
- Coloca adornos que tengan un significado agradable. En el Feng Shui es indispensable elegir decoraciones que tengan un sentido especial para la historia de pareja. Pueden ser recuerdos de viajes juntos o fotos de sus citas románticas.
- Apuesta por materiales naturales. Sí, los materiales usados para fabricar los muebles de tu casa tienen el poder de transmitir calidez y estabilidad. Algunos que funcionan muy bien son la madera y el algodón.