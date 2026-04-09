5 ideas de cómo lucir short en la oficina durante primavera 2026 sin verte desalineada si eres una mujer de 30 a 35 años

Durante esta primavera 2026 las temperaturas más cálidas se hacen presente por lo que a veces es imposible soportar el calor dentro de una oficina que regularmente se encuentra cerrada, sin ventilación o pocas ventanas que den acceso a que circule el aire, por eso los shorts son la prenda de esta temporada que te harán sentir fresca y profesional en el ambiente laboral siempre y cuando se escoja el adecuado.

Especialmente si eres una mujer de 30 a 35 años que se encuentra dentro del mundo laboral aquí te dejamos 5 ideas de cómo hacer que un outfit donde destaque el short se reinvente y se convierta en una opción chic y pulida para que luzcas con estilo y formalidad para que no cea como una prenda que regularmente se utiliza en fines de semana que son días de descanso.



Un conjunto de short de sastrería, será tu mejor aliado:

Para lucir alineada y con estilo que mejor un conjunto sastre, opta por modelos estructurados, de tiro alto y con pinzas estos pueden ser con chaleco o blazer, recuerda combinarlo con camisas de cuello y manga larga, son ideales para lucir profesional. Para elevar tu look utilizalos con unas zapatillas cerradas verás cómo se estiliza de inmediato tu figura. Los tonos neutros como beige, negro o gris aportan elegancia inmediata. |Pexels Short con blazars ligeros te harán lucir profesional y con estilo:

Un buen blazer por su corte, color y tela harán que se eleve tu look si utilizas short, durante esta temporada de primavera puedes optar por colores en tono pastel ya que no harán que pierdas formalidad. Para destacar el outfit te recomendamos utilizar un estilo monocromatico, el short y la camida que sean del mismo color al igual que el calzado y darle el toque de color con el blazer, esta combinación te hará lucir fresca y dentro de la tendencia 2026. |Pexels Short con camisas clásicas siempre funcionan:

Las clásicas camisas de algodón o seda no pueden faltar en la combinación con shorts, estas resaltan más cuando se utilizan tonos claros y se llevan fajadas, ya que equilibran el look y tu figura. Para este look es ideal combinarlo con botas, ya que te harán ver cómoda y fresca sin perder el profesionalismo.

|Pexels Short que cuiden su corte de largo y a la cintura:

Recuerda que para obtener una imagen profesional, sofisticada y elegante debes de cuidar el largo del short, omite las prendas demasiado cortas, esas que llegan a medio del muslo o un poco más abajo. Asimismo, evita aquellos shorts deslavados o con rasgaduras. Te recomendamos utilizar shorts en colores neutros con tiro alto a la cintura y que tengan el largo adecuado, resáltalo con una camisa fajada y un cinturón delgado. |Pexels Short con zapatos cerrados o sofisticados:

Si quieres lucir profesional pero a la vez cómoda, te recomendamos utilizar los conjuntos de short con zapatos cerrados, ya que estos aportaran seriedad en el entorno laboral, los mocasines, slingbacks, tacones bajos y en algunas ocasiones tenis limpios y sin roturas, evita las sandalias demasiado informales.

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