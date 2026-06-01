3 soluciones aesthetic para embellecer la zona de lavado de tu hogar

Comenzó un nuevo mes y a la renovación de energías personal se le suma la del hogar. Esto se debe a que muchas personas creen en la importancia de diseñar y decorar los rincones de la casa con el fin de darles un nuevo aire y que inspiren una vibra energética positiva.

Es ante esto que las redes sociales y aplicaciones de Inteligencia Artificial, como Gemini, reciben consultas relacionadas con el diseño de interiores. La idea es tomar contacto con las nuevas tendencias y tratar de replicarlas en el hogar.

¿Decorar la zona de lavado?

Teniendo en cuenta que cualquier ambiente de una vivienda puede ser diseñado y decorado a nuestro gusto, las miradas en esta oportunidad se posan en la zona de lavado. Aunque suele ser un espacio puramente funcional, decorarla puede transformar por completo la rutina diaria, advierten los expertos.

De acuerdo con fuentes consultadas, la clave está en aprovechar las paredes con estanterías flotantes y sumar algún canasto de mimbre o tela para ocultar la ropa sucia con onda. Por otro lado, la continuidad visual y la iluminación hacen magia en los espacios reducidos, aunque todo dependerá del estilo que se le quiera dar a este espacio.

Zona de lavado aesthetic

En muchas familias el estilo aesthetic ha logrado instalarse y es por eso que imprimírselo a la zona de lavado resulta una gran idea. Transformarlo en un espacio aesthetic, ordenado y que dé paz visual es mucho más fácil de lo que parece, advierte Gemini y comparte 3 soluciones prácticas y súper visuales para transformarlo por completo:

El poder del "Frasquismo" - Envases uniformes y etiquetas: El principal enemigo de la estética visual en el lavadero es el festival de marcas, colores y tamaños de los envases de jabón líquido, suavizante y quitamanchas.



La solución: Traspasá los productos a botellones de vidrio con dosificador, frascos tipo "Mason jars" para el jabón en polvo, o dispensadores de cerámica blanca.

El toque aesthetic: Sumá etiquetas impermeables de diseño minimalista (fondo blanco o transparente con tipografía limpia en negro) para identificar cada producto. Menos plástico a la vista es igual a orden inmediato.

Almacenamiento texturizado - Fibras naturales y madera: El plástico rígido suele enfriar los espacios. Para darle calidez y un aire orgánico (muy estilo escandinavo o japandi), hay que cambiar los materiales de los contenedores.



La solución: Reemplazá los típicos canastos plásticos para la ropa sucia por cestos de mimbre, yute o ratán con fundas de tela lavables en su interior.

Para los detalles: Usá cajitas de madera clara o canastos de alambre negro mate para organizar las cosas más chicas (como los broches de la ropa o las esponjas). La combinación de texturas naturales rompe la monotonía del lavadero.

Estanterías flotantes y el "toque verde": Aprovechar el espacio vertical no solo es funcional para lugares chicos, sino que es la excusa perfecta para decorar.

